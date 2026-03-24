Evo za što se terete
USKOK podigao optužnicu protiv šestorice uhićenih u akciji Karbon
Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv Tina Šlogara i petorice suokrivljenika uhićenih u akciji Karbon zbog krijumčarenja kokaina i uzgoja marihuane, ali i planiranja napada i postavljanja eksploziva radi pozicioniranja u kriminalnom miljeu.
Uskokovom optužnicom obuhvaćena su šestorica hrvatskih državljana u dobi od 38 do 61 godine koje terete za zločinačko udruživanje, neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, poticanje na nanošenje teške tjelesne ozljede i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Prema pisanju medija, uz Šlogara koji je bio uhićen 2023. u velikoj zapljeni kokaina u Belgiji i koji je uhićen prošle godine na graničnom prijelazu Bajakovo na izlazu iz Hrvatske, optužnicom su obuhvaćeni Tomislav Tomljenović, Vedran Balešević, Ivan Šimunović, Zvonimir Barišić i Dario Plemenčić.
Uskok je, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestio kako se Šlogar tereti da je od lipnja 2020. do 3. lipnja 2022., na području Zagreba, Zagrebačke, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije te Kolumbije povezao u zajedničko djelovanje ostalu petorku te više drugih nepoznatih osoba radi stjecanja značajne nepripadne materijalne dobiti kontinuiranom indoor proizvodnjom, kupovinom i preprodajom većih količina droge.
Uz to, Šlogara terete da je radi pozicioniranja u kriminalnom miljeu pripremao fizičke napade i nanošenje teških tjelesnih ozljeda pojedinim osobama, zapaljenje vozila i oštećenje nekretnina veće vrijednosti bacanjem eksplozivnih naprava.
Prema Uskoku, Šlogar je organizirao uspostavu indoor laoratorija i zasade ilegalnih sorti marihuane te zajedno s ostalim okrivljenicima kontrolirao proces njenog uzgoja i dogovarao daljnju preprodaju. Uskok je precizirao da su Šlogar i 42-godišnjak uspostavili najmanje dva improvizirana laboratorija, od kojih je jedan bio na nekretnini pod nadzorom 61-godišnjaka, a u kojem su uzgojili najmanje 18 kilograma marihuane.
Po njezinom sazrijevanju, okrivljenici pripadnici skupine su marihuanu rezali, sušili i dalje pakirali za potrebe preprodaje te osobno ili posredstvom nepoznatih osoba odvozili na dogovoreno mjesto isporuke.
U plasteniku uzgojili najmanje 118 kilograma marihuane
Nadalje je Šlogar, s 42-godišnjakom i 40-godišnjakom, u mjestu Bratina postavio plastenik i instalirao opremu potrebnu za uzgoj konoplje te ju posijali. Kako bi prikrili uzgoj koji nije dozvoljen, u Evidenciji proizvođača industrijske konoplje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva su prijavili da će tvrtka u vlasništvu 40-godišnjaka baviti uzgojem dozvoljenih sorti konoplje.
Kako ističe Uskok, skupina je na taj način proizvela najmanje 100 kilograma marihuane ukupne tržišne vrijednosti od najmanje 200.000 eura, no zbog opasnosti da nadležna tijela prekontroliraju poslovanje, Šlogar je proizvedenu drogu premjestio u iznajmljeni stan u Zagrebu, dok je tragove ilegalnog uzgoja uništio.
Uskok je naglasio da je na opisani način uzgojeno najmanje 118 kilograma marihuane od kojih je prodano najmanje 10,5 kilograma.
Osim toga je Šlogar, u najmanje dva navrata, radi daljnje prodaje nabavio najmanje jedan kilogram kokaina koji je potom prodao, a također je kokain nabavljao iz Kolumbije i dogovarao njegovu isporuku u Hrvatsku na način da se kokain ubaci u kontejner koji će se pomorskim putem dopremiti u Hrvatsku.
Pritom je Šlogar pronalazio tvrtke putem kojih će, koristeći njihovo legalno poslovanje, dopremiti kokain u Hrvatsku, a potom sačinjavati potrebnu dokumentaciju, kao i prihvat droge za što je zadužio 42-godišnjaka. Tako je tvrtka 42-godišnjaka zaključila poslovnu suradnju s tvrtkom iz Kolumbije vezano za uvoz ugljena, što je iskorišteno za krijumčarenje kokaina.
Tom prilikom je dogovoren uvoz drvenog ugljena među kojim je u dvije vreće uvezen i kokain koji je 14. travnja 2022. u kontejnerima dopremljen u luku Rijeka. Zatim je 42-godišnjak organizirao prijevoz kontejnera do iznajmljenog skladišta u Sesvetama, u kojem je 3. lipnja 2022. pronađeno i oduzeto 8,4 kilograma čistog kokaina za daljnju preprodaju.
Šlogar dogovarao nabavu oružja za ranjavanje
Od tako ukupno nabavljenih najmanje 9,47 kilograma, jedan kilogram je preprodan, a preprodajom konoplje i kokaina članovima zločinačkog udruženja je pribavljena protupravna imovinska korist od 52.200 eura što su podijelili sukladno svojim ulogama.
Također je Šlogar, na traženje drugih osoba, navodno organizirao i pripremao napade na više osoba koje je bilo potrebno zastrašiti i kod njih izazvati osjećaj nesigurnosti, kao i oštetiti njihovu imovinu.
Šlogar je u tu svrhu angažirao 42-godišnjaka, s time da su obojica pristala da prilikom realizacije napada ugroze tjelesni integritet drugih osoba i oštete objekte u neposrednoj blizini. Tako je organizirano i izvršeno bacanje eksplozivne naprave te je pripremljen napad na najmanje jednu osobu, sumnja tužiteljstvo.
Uskok je precizirao da su Šlogar i 42-godišnjak, dogovorili sa 38-godišnjakom da se za 1000 eura zastraši jedna osoba s kojom je u sukobu i to zapaljenjem vozila njegova oca. No, kako nisu uspjeli utvrditi gdje se nalazi to vozilo, Šlogar je naložio 42-godišnjaku da baci eksplozivnu napravu u dvorište kuće, uslijed čega su nastala oštećenja na kući u kojoj su tada boravile dvije osobe, kao i na susjednom stambenom objektu.
Nadalje je Šlogar, kako bi ostvario suradnju u krijumčarenju kokaina iz Južne Amerike u Hrvatsku, a time i pribavljanje značajne imovinske koristi, pristao na traženje nepoznate osobe da izvrši napad na drugu osobu s kojom je u sukobu.
Za izvršenje napada opet je angažirao 42-godišnjaka, nakon čega su zajedno utvrđivali kretanje i životne navike te osobe, mjesta na kojima boravi i vozila kojima se koristi, obilazeći navedene lokacije, te dogovarali nabavu oružja.
U cilju realizacije fizičkog napada 42-godišnjak je došao u blizinu jednog ugostiteljskog objekta u Zagrebu, a potom i u blizinu adrese neprijavljenog boravišta osobe koju su planirali napasti, ali do napada nije došlo budući se ta osoba nije pojavila, nakon čega su nastavili s pripremama dogovorenog napada, do kojeg nije došlo iz neutvrđenog razloga, izvijestio je Uskok.
