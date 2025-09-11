USKOK pokrenuo istragu protiv šest osoba i tvrtke zbog utaje poreza i pranja novca

Janković, koji je uhićen u jučerašnjoj akciji policije i USKOK-a, danas se našao i pod istragom Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu zbog subvencijske prijevare u kupnji polovnih strojeva za brikete iz Srbije koji su prikazivani kao novi. Krivnju su pred europskim istražiteljima priznali njegovi suokrivljenici, bračni par Ružica i Ivan Sabljo.