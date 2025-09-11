USKOK pokrenuo istragu protiv šest osoba i tvrtke zbog utaje poreza i pranja novca

USKOK je, temeljem policijske prijave, pokrenuo istragu protiv šestorice osumnjičenih i jedne tvrtke koje sumnjiči da su lažnim računima prikazivali nepostojeći promet drvne građe i potom lažirali porezne obračune te novac prali ulaganjem u kriptovalute, zlato i pozajmice.
Skupina koju tužiteljstvo tereti zbog zločinačkog udruživanja, utaje poreza, pranja novca i pomaganja u utaji poreza na taj je način navodno državni proračun oštetila za 831.000 eura i zaradila najmanje 205.000 eura.
Hina neslužbeno doznaje da je prvookrivljeni u ovom slučaju vlasnik tvrtke za obradu drveta Mario Janković koji je osumnjičen i u slučaju korupcije u Hrvatskim šumama.
USKOK i policija, ne otkrivajući identitete osumnjičenika, navode kako su Janković i 32-godišnjak sa zagrebačkog područja povezali u zajedničko djelovanje 46-godišnjaka s karlovačkog područja i ostale osobe da putem svojih i povezanih tvrtki izbjegnu plaćanje poreza i tako ostvare financijsku korist.
Policija ističe da su osumnjičeni, od siječnja 2022. do prosinca 2023. stvarali lažne poslovne transakcije, uključujući nabavu i prodaju drvne mase. U posao su uključivali tvrtke koje u stvarnosti nisu imale nikakvu poslovnu aktivnost, već su služile isključivo za prikrivanje tragova.
Na taj način prikazivali su kao da postoji stvarna trgovina drvom, a zapravo je bila riječ o fiktivnim računima i lažnim PDV obračunima, pojašnjava PU bjelovarsko-bilogorska.
USKOK traži pritvor za petoricu osumnjičenih
Osim utaje poreza, sumnja se i na pranje novca budući da su dio navedenog novca pokušali prikazati kao zakonito stečen ulaganjem u legalne financijske tokove.
USKOK dodaje da su osumnjičenici i druge zasad nepoznate osobe, putem bankovnih računa svojih tvrtki, transferirali novac na račune na Sejšelima, u Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori, Poljskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj, radi daljnjeg ulaganja u platformu za trgovanje virtualnim valutama, ferolegure, elektronsku opremu, satove, zlatni nakit te pozajmice privatnim osobama.
USKOK predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika
Janković, koji je uhićen u jučerašnjoj akciji policije i USKOK-a, danas se našao i pod istragom Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu zbog subvencijske prijevare u kupnji polovnih strojeva za brikete iz Srbije koji su prikazivani kao novi. Krivnju su pred europskim istražiteljima priznali njegovi suokrivljenici, bračni par Ružica i Ivan Sabljo.
Također, Hina neslužbeno doznaje da je u slučaju u kojem je Janković osumnjičen zbog mogućih nezakonitosti povezanih s Hrvatskim šumama primanje mita za pogodovanje kupcima drvene građe priznao voditelj komercijale iz Direkcije Hrvatskih šuma Darko Sušanj. USKOK bi se, najvjerojatnije sutra, trebao oglasiti hoće li i u tom slučaju pokrenuti istragu te za osumnjičene zatražiti istražni zatvor.
