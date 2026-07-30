Petra Mikuš Jurković
Što su pirokumulonimbusi i zašto su tako opasni? "Ne znamo na koju će stranu krenuti i gdje će se širiti"
Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a, bila je gošća Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića, s kojim je razgovarala o klimatskim promjenama i novom toplinskom valu.
Petra Mikuš Jurković navodi da ono što se smatralo ekstremima prije 20-ak godina nije toliko neuobičajeno danas: "Burniji su procesi u atmosferi, a sve je to razlog globalnog zagrijavanja. Atmosfera se zagrijava i to je nedvojbeno. Sada smo, ako gledamo Pariški sporazum, na 1,4. Ako nastavimo tim tempom, prijeći ćemo prag od 1,5, gdje smo se pokušali zaustaviti, a projekcija je da će se to dogoditi za tri do četiri godine. Teško je zaustaviti klimatske promjene jer su već krenule."
Mikuš Jurković kaže da joj nisu jasne teze kako klimatske promjene ne postoje jer smo svi svjedoci toga i da to nije nešto imaginarno: "Osjećamo da je temperatura sve češće iznad 35 stupnjeva, to nije normalno. To će se događati i tijekom ovog toplinskog vala."
"Klimatske promjene uzrokuju učestalije ekstreme"
"Ekstrema je bilo i prije, ali klimatske promjene uzrokuju učestalije ekstreme. Minimalne temperature su vrlo bitne, sve je više toplih noći, kada se minimalna temperatura ne spušta ispod 20 stupnjeva, i to se osobito događa u gradovima. U gradovima na obali, zbog slabe i umjerene bure, imamo vrlo tople noći. To ima jak utjecaj na naš organizam jer se ne stigne oporaviti, a rizik za zdravlje onda je sve veći. Ovaj toplinski val kombinacija je visokih maksimalnih i visokih minimalnih temperatura, osobito na obali."
Osvrnula se i na požare u Španjolskoj i Francuskoj: "Dogodio se splet meteoroloških okolnosti koje su dovele do jako povoljnih uvjeta za aktivaciju i širenje požara. Tijekom zime i proljeća imali smo dovoljnu količinu kiše, u proljeće je vegetacija nabujala, došlo je ljeto kada imamo sušu i ta se vegetacija osušila te predstavlja idealno gorivo za požare. Imamo toplinske valove jedan za drugim, predasi su kratki, a vegetacija i tlo ne mogu se regenerirati."
Ističe da je ljudska nepažnja najveći pokretač požara.
Pirokumulonimbusi
Što su pirokumulonimbusi – požarni oblaci?
"To je rijedak događaj na području Europe, ima ih na području SAD-a, Kanade i Portugala. Čuli smo za olujne oblake, toplina ne potječe od Sunčeva zagrijavanja površine, nego se generira velika količina topline uslijed požara. Mora se poklopiti i nestabilnost u atmosferi. Kada se ta dva uvjeta poklope, dolazi do uzdizanja velike količine zraka i to nosi za sobom dim, pepeo i vodenu paru koja se kondenzira te nastaje pirokumulonimbus. Može dosegnuti visinu od 15 kilometara. Ono što je veliki problem jest to da imaju i snažnu silaznu struju i tako dolazi do nekontroliranog širenja požara. Ne znamo na koju će stranu krenuti i gdje će se širiti", navodi Mikuš Jurković.
Vatreni tornado
Govori da zbog njih može doći i do vatrenog tornada: "Može se generirati kao posljedica pirokumulonimbusa, ali nisam vidjela da je zabilježen na području Europe."
Istaknula je da bi Europa i ubuduće mogla imati sušna ljeta te ekstremne i česte toplinske valove: "Imat će dodatni utjecaj od El Niña na ovaj utjecaj globalnog zagrijavanja."
Zbog nadolazeće vrućine Državni hidrometeorološki zavod najavio je veliku i vrlo veliku opasnost od toplinskog vala, već od danas za riječko područje, a zatim od sutra i za druge dijelove Hrvatske.
Za sljedeće dane izdan je narančasti i crveni meteoalarm zbog vrućine.
"Novi toplinski val je započeo. Ono što je sigurno je da će potrajati do sredine idućeg tjedna, a onda imamo blagu naznaku da bi sredinom idućeg tjedna mogao doći nestabilniji zrak. Ne možemo biti sigurni hoće li se to dogoditi. Prema mjesečnim prognozama za sva četiri tjedna u kolovozu iznadprosječno je toplo."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare