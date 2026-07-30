"To je rijedak događaj na području Europe, ima ih na području SAD-a, Kanade i Portugala. Čuli smo za olujne oblake, toplina ne potječe od Sunčeva zagrijavanja površine, nego se generira velika količina topline uslijed požara. Mora se poklopiti i nestabilnost u atmosferi. Kada se ta dva uvjeta poklope, dolazi do uzdizanja velike količine zraka i to nosi za sobom dim, pepeo i vodenu paru koja se kondenzira te nastaje pirokumulonimbus. Može dosegnuti visinu od 15 kilometara. Ono što je veliki problem jest to da imaju i snažnu silaznu struju i tako dolazi do nekontroliranog širenja požara. Ne znamo na koju će stranu krenuti i gdje će se širiti", navodi Mikuš Jurković.