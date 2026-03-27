Usvojen plan za Gredelj i niz projekata diljem Zagreba, oporba oštro kritizirala Tomaševićevo izvješće

Na sjednici je usvojen i zaključak Kluba gradskih zastupnika Drito, kojim Gradska skupština zadužuje gradonačelnika Tomaševića da u roku od 30 dana podnese izvješće o vodoopskrbnim priključcima. Taj Klub povukao je s dnevnog reda svoj zaključak - raspravu o stanju i razvoju gradskih tržnica zato što je, kako je rekla predsjednica Kluba Dragana Turkalj, gradonačelnik predložio izmjenu njihovog zaključka, da se u suradnji sa stručnim izrađivačem strateškog dokumenta Institutom za razvoj i međunarodne odnose - IRMO organizira tematsku radionicu za gradske zastupnike na temu strateškog razvoja gradskih tržnica do 2050.