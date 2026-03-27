maratonska skupština
Usvojen plan za Gredelj i niz projekata diljem Zagreba, oporba oštro kritizirala Tomaševićevo izvješće
Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je prihvatila zaključak gradonačelnika Tomislava Tomaševića o sklapanju Ugovora o obavljanju radova na uređenju i ozelenjivanju okoliša kompleksa Gredelj, a uz oštru kritiku oporbe prihvaćeno je i izvješće o radu gradonačelnika za 2025.
U obrazloženju zaključka o uređenju Gredelja navodi se da su radovi na uređenju parkirališta na tom kompleksu privedeni kraju, te je Grad iskazao interes Zrinjevcu - podružnici Zagrebačkog holdinga za uređenjem i ozelenjivanjem površine Gredelja. Grad Zagreb i Zrinjevac sklopit će Ugovor o obavljanju radova u vrijednosti od 718.061,05 eura s PDV-om.
"Realizacijom ovog projekta dodatno će se unaprijediti komunalna infrastruktura na području kompleksa Gredelj te osigurati kvalitetniji i uređeniji javni prostor, što predstavlja značajan projekt od velike koristi za građane Zagreba", istaknuto je.
Uređuje se površina od ukupno 55.690 četvornih metara podijeljena na tri odvojene cjeline. Predviđena je i izvedba travne rešetke kao čvrste podloge koja će omogućiti pristup interventnim vozilima, a radi sigurnog kretanja pješaka kroz kompleks Gredelj u tijeku je uređenje pješačke šetnice s rasvjetom.
"Uređenje tog prostora ključno je za sigurnost pješaka i korisnika Gredelja jer omogućuje jasnije usmjeravanje kretanja, bolju preglednost te smanjuje rizik od nesigurnih prelazaka ili zadržavanja u neuređenim zonama", naglasili su u Gradskoj upravi.
Gradski zastupnici prihvatili su i zaključak gradonačelnika Tomaševića o sklapanju Ugovora Grada Zagreba i HEP-Toplinarstva o izmještanju postojeće magistrale parovoda na lokaciji izgradnje novog stadiona u Maksimiru. Također, prihvatili su gradonačelnikov zaključak kojim Grad prihvaća sklapanje Ugovora o sufinanciranju izgradnje i rekonstrukcije sportskih građevina za 2026. godinu s Ministarstvom turizma i sporta za projekt "Streljana Maksimir - opremanje linija meta sustavom elektronskih meta sa sakupljačima olova".
Prihvaćeno je i sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost za dogradnju i opremanje osnovnih škola Prečko te Marije Jurić Zagorke, izgradnju i opremanje Područne škole Gornja Kustošija te za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje Osnovne škole Otok kao i sportske dvorane Osnovne škole Pantovčak.
Na sjednici je usvojen i zaključak Kluba gradskih zastupnika Drito, kojim Gradska skupština zadužuje gradonačelnika Tomaševića da u roku od 30 dana podnese izvješće o vodoopskrbnim priključcima. Taj Klub povukao je s dnevnog reda svoj zaključak - raspravu o stanju i razvoju gradskih tržnica zato što je, kako je rekla predsjednica Kluba Dragana Turkalj, gradonačelnik predložio izmjenu njihovog zaključka, da se u suradnji sa stručnim izrađivačem strateškog dokumenta Institutom za razvoj i međunarodne odnose - IRMO organizira tematsku radionicu za gradske zastupnike na temu strateškog razvoja gradskih tržnica do 2050.
Usvojen je zaključak 14 oporbenih i vladajućih zastupnika (Dina Dogan, Vedran Černy, Tomislav Jonjić, Mario Župan, Marko Periša, Neven Mikša, Ivan Grubišić, Gabriela Bošnjak, Tomislav Jelić, Mislav Herman, Srđan Subotić, Sara Medved, Joško Klisović i Ivka Odvorčić) kojim se zadužuje Tomašević da u roku od 30 dana podnese detaljno izvješće o postojećim oblicima savjetodavne i psihološke podrške djeci i mladima u Zagrebu.
Gradska skupština prihvatila je i Izvješće MUP-a Policijske uprave zagrebačke o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Zagreba u 2025., u kojem se ističe da je 2025. zabilježen najmanji broj kaznenih djela u posljednjih 20 godina, zabilježena je i najbolja razriješenost kaznenih djela u posljednjih 20 godina, a u prometu manje smrtno stradalih. Između ostaloga, opći kriminalitet je u padu za 4,1 posto.
Uz oštru kritiku oporbe, prihvaćeno je i Izvješće o radu gradonačelnika Tomaševića za 2025. godinu.
Gradska skupština sjednicu je počela u četvrtak ujutro, a zasjedanje je završila 10-ak minuta prije jedan sat u petak.
