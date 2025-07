Uveden poseban režim prometa zbog koncerta: Evo što trebate znati

Jednako tako policija ostavlja mogućnost za treću fazu ograničavanja prometa vozila, također ovisno o potrebama, na Jadranskoj aveniji od petlje Lučko do rotora Remetinec, na rotoru Remetinec, Remetinečkoj cesti od Ulice Ive Robića do rotora Remetinec, zatim na Jadranskom mostu, Selskoj do Horvaćanske ceste, Savskoj do Zagrebačke Avenije, Mostu mladosti i Aveniji Marina Držića od Mosta mladosti do Ulice grada Vukovara.