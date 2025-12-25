Uzinić: Ljubav je moguća samo među jednakima, oni koji imaju moć nisu veći ljudi

Uzinić je vjernicima poručio da bližnje, ali i neprijatelje, mole za one koji ih progone, da budu sinovi i kćeri svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da 'njegovo sunce izlazi i nad zlima i nad dobrima'. "Bog je u Božiću odlučio ne praviti razliku, to je ljubav među jednakima na božji način, ona uključuje sve nas, bez obzira jesmo li dobri ili nismo, i želi biti ljubav za sve," rekao je.