Vanđelić o osiguranju Vjesnikovog nebodera: "Država će izgubiti"

"Kod nenaplate - a poštovana zviždačica Maja Đerek je na to upozoravala - imali ste direktne primjere nenaplate milijunskih iznosa od ljudi koji su uzimali državne prostore u zakup. I ništa se nije dogodilo. Ono što se dogodilo je da se sve srušilo na gospođu Đerek, a ne na to što država ne upravlja svojim nekretninama. Što se dogodilo s naplatom zemljišta u kampovima? Ništa. Netko je zaradio puno više novca na vrlo profitabilnoj investiciji. Netko zarađuje na tome i usto se smatra da su to uspješni poduzetnici. Dajemo potpuno krivi primjer mladim ljudima i poduzetnicima u Hrvatskoj", kazao je.