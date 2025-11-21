OSIGURAN KAO STAMBENA ZGRADA?
Vanđelić o osiguranju Vjesnikovog nebodera: "Država će izgubiti"
Gost Novog dana televizije N1 bio je Damir Vanđelić, bivši predsjednik uprave Croatia osiguranja. Komentirao je saznanja portala Telegram da je neboder Vjesnika, koji je izgorio u požaru početkom tjedna, prije dva mjeseca bio osiguran kao stambena, a ne kao poslovna zgrada.
Budući da je Vjesnikov neboder u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, postoji li mogućnost da država zbog toga izgubi milijune eura?
"Prema svemu što danas znamo, realno je da je zgrada podosigurana, što znači da će isplata osiguranja odgovarati toj polici koja je definirala da je to stambena zgrada i koja je realno tržišno puno jeftinija nego što bi čovjek očekivao za zgradu koja vrijedi otprilike stotinjak milijuna eura s obzirom da ima oko 145 tisuća kvadrata", kazao je Vanđelić.
"Državnim nekretninama se uopće ne upravlja"
Na pitanje voditeljice Nataše Božić Šarić kako je to moguće, Vanđelić je rekao da je to pokazatelj opće nebrige za državne nekretnine.
"Hrvatska ima oko 350 tisuća nekretnina u svome registru nekretnina. Sam registar je nekompletan i nepouzdan. Upravljanje nekretninama je potpuno zanemareno. Vidi se to i po tome da su izvješća o upravljanju nekretninama napravljena samo tri puta u zadnjih sedam godina, što je protuzakonito. I još su kasnila. Državnim nekretninama se uopće ne upravlja", ustvrdio je.
"Prihodi od državnih nekretnina su nikakvi"
Vanđelić napominje da je državna imovina imovina svih građana koji bi trebali imati koristi od prihoda od tih nekretnina tako da porezi budu manji, a mirovine veće.
"Država je povećala troškove najma koji sada iznose oko 150 milijuna eura godišnje. Povećala ih je za 50 do 70 milijuna eura u zadnjih 7-8 godina, jer je povećala broj zaposlenika. Znači, nama troškovi najmova koje država plaća trećima rastu, a prihodi od državnih nekretnina su nikakvi", objasnio je.
Tko ima koristi od nemara?
Voditeljica je Vanđeliću postavila pitanje tko ima koristi od toga.
"Kod nenaplate - a poštovana zviždačica Maja Đerek je na to upozoravala - imali ste direktne primjere nenaplate milijunskih iznosa od ljudi koji su uzimali državne prostore u zakup. I ništa se nije dogodilo. Ono što se dogodilo je da se sve srušilo na gospođu Đerek, a ne na to što država ne upravlja svojim nekretninama. Što se dogodilo s naplatom zemljišta u kampovima? Ništa. Netko je zaradio puno više novca na vrlo profitabilnoj investiciji. Netko zarađuje na tome i usto se smatra da su to uspješni poduzetnici. Dajemo potpuno krivi primjer mladim ljudima i poduzetnicima u Hrvatskoj", kazao je.
Na koncu, pitanje je je li moguće da država ostane bez milijuna eura od osiguranja Vjesnika ako je osiguran kao stambena zgrada, a ne poslovna?
"S obzirom na to da je velika vjerojatnost da je to podosigurana zgrada, država će izgubiti. Mislim da će isplata osiguranine biti puno manja nego što bi trebala biti. Također bih rekao da je napravljena greška jer nije napravljena procjena rizika. Namjena tog prostora nije stambena, to je praktička poluindustrijska namjena. Osim toga, Porezna uprava je tamo imala arhivu što je ogromno opterećenje. Mislim da će država svakako izgubiti, ali država gubi i time što je Croatia osiguranje u njenom vlasništvu oko 32 posto. Pa kad Croatia osiguranje isplaćuje štetu, gubi i na tome. Država svakako gubi na ovome što se dogodilo s Vjesnikom", zaključio je Vanđelić.
