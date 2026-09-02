Varaždinska županija odbacuje Markovićeve tvrdnje: "Obmanjuje li namjerno javnost?"

Marković je rekao da je 2019. nadležno ministarstvo Tipos resursu oduzelo dozvolu za rad, nakon čega je to učinio i nadležni županijski ured, ali da je tvrtka već idućeg dana ponovno podnijela zahtjev za dozvolu. Prema njegovim riječima, županijski je ured mjesec dana poslije izdao novu dozvolu i povećao kapacitet s pet na 10 tisuća tona otpada.