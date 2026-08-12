"Varaždin mirniji"
Marković o gospodarenju otpadom: Trebalo bi pročešljati sve županijske urede koji izdaju dozvole
U Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gostovao je Miroslav Marković, zamjenik varaždinskog gradonačelnika i saborski zastupnik. Komentirao je opasan otpad u Varaždinu i zašto Državni inspektorat odbija objaviti izvješće s tog odlagališta.
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Kazao je da ne želi zabrinjavati građane Varaždina, za razliku od Gospića gdje imamo nalaz koji je stravičan za taj sastav otpada.
Dodao je da je bilo puno priča, za koje se ne zna jesu li točne ili ne, kao ona da su se tamo zakapale nekakve bačve. Marković navodi da će se nakon odvoza svog tog smeća morati napraviti analiza tla.
"Varaždin bi trebao biti mirniji. Nažalost, u Varaždinu imamo dugu povijest rješavanja otpada, i to traje više od dva desetljeća. Razlog tom svemu je taj neuredan sustav, katastrofalan sustav gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj", rekao je Marković.
U istrazi DORH-a spominje se Varaždin, kao jedna od tri lokacije odlaganja otpada, uz Gospić. Marković kaže da ima konkretne zapisnike i brojeve što se u Varaždinu odlagalo, kada i kako.
Te mu podatke, kaže, nije dao Državni inspektorat. Kaže da su nedvojbeno utvrdili da se u Varaždinu odlagao oporabljeni medicinski otpad. Prema zapisnicima, navodi, dovožene su količine medicinskog otpada i iz Italije i Slovenije. Naglašava da su je na odlagalištu bilo i tisuću i pol tona i više otpada od dozvoljenog, a od čega je oko 700 tona bilo opasnog otpada.
"Možda do ovog ne bi došlo da je županijski ured koji je izdavao dozvole 2019. je ukinuo dozvolu Tipus resursu, zbog nepravilnosti koje su utvrđene", rekao je pa dodao da je niti mjesec dana kasnije ponovno dobio dozvolu za zbrinjavanje otpada, nakon što su napisali novi elaborat. Navodi da su 2021. godine utvrđene identične nepravilnosti, ali bez ikakvih posljedica.
"Zašto je i kako Tipus ponovno dobio dozvolu? I kakav je to zakon gdje jedan j.d.o.o. može dobiti dozvolu da na takvom otpadu okreće milijune eura? Plivaju kroz sustav zakona koji je šuplji kao šuplji sir. Institucije, neću reći pomažu, ali zadnjih deset godina na vlasti, gdje ili žmire ili su korumpirani, ali to morate dokazati. Imate slučaj Andrije Mikulića, koji izjavu Šinceka da je ovaj njemu nudio mito... Tko je što tražio ili tko je što nudio, to treba utvrditi USKOK", rekao je.
Papire koje je dobio, kaže, dobio je kao građanin, ne kao saborski zastupnik. "Kao zastupnik sam postavljao pitanja još prošle godine, Inspektorat mi se nije niti javio", rekao je.
Navodi da je sve ovo posljedica potpunog kaosa u sustavu lošeg upravljanja državom.
"Vidimo koliko još tu ima elemenata koje treba itekako razmotriti. U petak je sastanak saborskog Odbora u Gospiću, mislim da bi trebao krenuti od toga da se pročešljaju svi županijski uredi koji izdaju dozvole", rekao je.
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