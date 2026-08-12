Marković o gospodarenju otpadom: Trebalo bi pročešljati sve županijske urede koji izdaju dozvole

"Zašto je i kako Tipus ponovno dobio dozvolu? I kakav je to zakon gdje jedan j.d.o.o. može dobiti dozvolu da na takvom otpadu okreće milijune eura? Plivaju kroz sustav zakona koji je šuplji kao šuplji sir. Institucije, neću reći pomažu, ali zadnjih deset godina na vlasti, gdje ili žmire ili su korumpirani, ali to morate dokazati. Imate slučaj Andrije Mikulića, koji izjavu Šinceka da je ovaj njemu nudio mito... Tko je što tražio ili tko je što nudio, to treba utvrditi USKOK", rekao je.