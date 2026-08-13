SDP-ov zamjenik gradonačelnika traži objavu analize otpada u Varaždinu

„Mi govorimo govorimo o sustavu koji funkcionira desetak pa i više godina, a da nema prave kontrole i zato ću reći, da je ovo Plenkovićevo smeće. Ovo je Plenkovićev otpad, ne samo u Varaždinu, nego i u Benkovcu i svugdje jer je on direktno postavio Andriju Mikulića, za kojeg znamo gdje je završio. To je njegov izbor i zato je to njegova odgovornost, politička i svaka druga”, izjavio je Marković.