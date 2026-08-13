Miroslav Marković
SDP-ov zamjenik gradonačelnika traži objavu analize otpada u Varaždinu
Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković (SDP) pozvao je u četvrtak glavnog državnog odvjetnika da objavi analizu otpada koji se nalazi u bivšem industrijskom kompleksu Mundus Florijan Bobić u Varaždinu, tvrdeći da su u pogonu Tipos Resursa godinama utvrđivane nepravilnosti.
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Miroslav Marković na konferenciji je za novinare rekao da priča o tom pogonu seže u 2014. i 2015. godinu, kada je izdana prva dozvola za gospodarenje otpadom, a kapacitet je 2016. povećan na 5000 tona. Dozvola je, rekao je, ukinuta u siječnju 2019. zbog utvrđenih nepravilnosti, no već u veljači iste godine izdana je nova.
Prema njegovim riječima, inspekcijski nadzori ponovno su utvrđivali nepravilnosti, a MUP je zbog svojih nadležnosti također obavljao nadzore.
Tvornica namještaja Florijan Bobić (poznata i kao Mundus) u Varaždinu zatvorena je 2015. godine, a njezin nekadašnji prostor potom je godinama koristila tvrtka Tipos Resurs. Nakon propasti te tvrtke i stečaja, na lokaciji je ostala gomila otpada čiju sanaciju provodi država.
„Vlasnici nisu praktički nikakve nepravilnosti otklonili”, rekao je Marković te dodao da se na lokaciji otpad oporabljuje od 2015. do 2024. godine i da građani nisu mogli lako uočiti što se događa jer je prostor bio zaklonjen.
„Napravili su jedan zid od paleta koji je sad maknut, pa se smeće vidi s ceste. Znači, doslovno je bilo zagrađeno od ljudskih pogleda s ceste. Dobro su pazili što rade.”, rekao je.
Marković je posebno upozorio na količinu otpada zatečenu tijekom jednog od inspekcijskih nadzora. Dozvolom je, rekao je, bilo određeno 5000 tona, dok je na lokaciji pronađeno oko 6500 tona otpada. Nakon što je županijski ured ukinuo dozvolu, prema njegovim riječima, tvrtka je podnijela novi zahtjev te je izdana dozvola za gospodarenje otpadom na 10.000 tona.
Marković tvrdi i da se među otpadom nalazio otpad koji se prije dolaska u pogon vodio kao oporabljen, a da je dio otpada tretiran kao opasan. Kazao je da je otpad dolazio iz Italije i Slovenije te da se u pogonu mljeo, nakon čega je odvožen na druge lokacije.
„Ali ono što je ključno je da je analiza ovog otpada koji se još uvijek nalazi ovdje napravljena, koliko imam informacije, od strane USKOK-a i ovim putem direktno pozivam glavnog državnog odvjetnika da zbog interesa javnosti i tu analizu da javnosti”, rekao je.
Osvrnuo se i na javnu nabavu za sanaciju otpada, koju je, prema njegovim riječima, Inspektorat pokrenuo neposredno prije smjene tadašnjeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. Smatra da treba utvrditi zašto ranije, unatoč utvrđenim nepravilnostima, nije ponovno naloženo uklanjanje otpada.
„Mi govorimo govorimo o sustavu koji funkcionira desetak pa i više godina, a da nema prave kontrole i zato ću reći, da je ovo Plenkovićevo smeće. Ovo je Plenkovićev otpad, ne samo u Varaždinu, nego i u Benkovcu i svugdje jer je on direktno postavio Andriju Mikulića, za kojeg znamo gdje je završio. To je njegov izbor i zato je to njegova odgovornost, politička i svaka druga”, izjavio je Marković.
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