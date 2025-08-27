Važno upozorenje: Ako vas nazovu ili dođu na vrata, ne nasjedajte i zovite policiju

Filip Kos/PIXSELL

Financijska agencija (Fina) upozorila je u srijedu građane na pokušaje prijevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao djelatnici Fine pri čemu prevaranti telefonski ili osobno na kućnim adresama nude "pomoć” u zamjeni novčanica eura ili drugih usluga koje uključuju davanje novca.

Fina naglašava da njezini djelatnici nikada ne dolaze na kućne adrese niti telefonski traže novac od korisnika.

Poziva građane da budu oprezni i da u ovakvim situacijama odmah obavijeste nadležnu policijsku postaju.