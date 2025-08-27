Oglas

Fina upozorava

Važno upozorenje: Ako vas nazovu ili dođu na vrata, ne nasjedajte i zovite policiju

Hina
27. kol. 2025. 13:54
18.03.2018., Zagreb - Zgrada Fine u Ulici grada Vukovara. Photo: Filip Kos/PIXSELL
Filip Kos/PIXSELL

Financijska agencija (Fina) upozorila je u srijedu građane na pokušaje prijevare u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao djelatnici Fine pri čemu prevaranti telefonski ili osobno na kućnim adresama nude "pomoć” u zamjeni novčanica eura ili drugih usluga koje uključuju davanje novca.

Fina naglašava da njezini djelatnici nikada ne dolaze na kućne adrese niti telefonski traže novac od korisnika.

Poziva građane da budu oprezni i da u ovakvim situacijama odmah obavijeste nadležnu policijsku postaju.

Fina financijska prijevara

