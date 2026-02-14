Veća prava i primanja za jednu skupinu građana

S obzirom da je od završetka Domovinskog rata prošlo više od 30 godina i da stradalnička populacija stari, za civilne stradalnike uvedena su nova prava iz područja zdravstvene zaštite: pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, ako se to ne može ostvariti po drugom propisu, pravo na oslobađanje od plaćanja participacije za civilne invalide i članove obitelji poginulih, umrlih i nestalih civilnih osoba, pravo na bolničku, medicinsku rehabilitaciju jednom godišnje i pravo na ortopedska i druga pomagala.