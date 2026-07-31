Velika akcija Državnog inspektorata: Zapečaćeni apartmani, kuće za odmor i kampovi

Iz Državnog inspektorata poručuju da će pojačani nadzori trajati tijekom cijele turističke sezone te pozivaju sve iznajmljivače koji još nisu registrirali svoju djelatnost da poslovanje usklade sa zakonskim propisima. Za neregistrirano obavljanje djelatnosti propisane su novčane kazne od 1.327 do 3.982 eura, uz obvezno oduzimanje protupravno ostvarene imovinske koristi.