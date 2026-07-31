OD ZAGREBA DO OBALE
Velika akcija Državnog inspektorata: Zapečaćeni apartmani, kuće za odmor i kampovi
Državni inspektorat tijekom turističke sezone provodi pojačane nadzore kako bi suzbio neregistrirano iznajmljivanje smještaja i sivu ekonomiju. Od početka akcije 20. travnja do 20. srpnja provedena je 1.441 inspekcija, a u 122 slučaja utvrđeno je neregistrirano pružanje usluga ili nezakonito oglašavanje smještaja.
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Nepravilnosti su otkrivene u brojnim mjestima diljem Hrvatske, među kojima su Zagreb, Split, Dubrovnik, Makarska, Vodice, Primošten, Krk, Rab, Pag, Pula i druga turistička odredišta.
Zbog kršenja Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti izrečeno je 68 upravnih mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu i njihova oglašavanja. Među prekršiteljima su i državljani Slovenije, Slovačke, Austrije i Njemačke.
Inspektorat je donio 36 rješenja o zabrani neregistriranog iznajmljivanja uz pečaćenje objekata najmanje na 30 dana, odnosno do ishođenja potrebnih odobrenja. Zapečaćeno je sedam kuća za odmor, jedan hostel, 36 apartmana, jedan kamp i dvije sobe.
Kažnjeni i ugostitelji
Mjere su izrečene i ugostiteljima koji su pružali usluge smještaja bez potrebnih rješenja nadležnih tijela. Obuhvaćeni su jedan butik hotel, 13 apartmana, 24 sobe te dva kampa s mobilnim kućicama i glamping šatorima.
Protiv prekršitelja su podnesena 62 optužna prijedloga i izdano 60 prekršajnih naloga. Izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu većem od 81.000 eura, dok je oduzeta protupravno stečena imovinska korist veća od 343.800 eura.
Iz Državnog inspektorata poručuju da će pojačani nadzori trajati tijekom cijele turističke sezone te pozivaju sve iznajmljivače koji još nisu registrirali svoju djelatnost da poslovanje usklade sa zakonskim propisima. Za neregistrirano obavljanje djelatnosti propisane su novčane kazne od 1.327 do 3.982 eura, uz obvezno oduzimanje protupravno ostvarene imovinske koristi.
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