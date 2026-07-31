Slučaj Pršut: Igoru Sapunaru određen istražni zatvor, Kerum i Polić na slobodi

Odvjetnik Damir Primorac je novinarima kazao da će sudac istrage ispitati ukupno četiri svjedoka u tom slučaju te da će se on konzultirati sa svojim branjenikom oko eventualnog ulaganja žalbe. Upitan kako to da je Sapunaru određen istražni zatvor, a drugima nije, Primorac je istaknuo kako je dugo u pravu, ali ni njemu to nije jasno napomenuvši da ne zagovara da se ostale okrivljene zatvori.