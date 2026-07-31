OBUSTAVA IZVOZA ŽITARICA?
Ruski sindikat: Napadi Kijeva na brodove u Crnom moru izazvat će glad u Africi
Ruski sindikat izvoznika žita u petak je upozorio da bi ukrajinski napadi dronovima na ruske brodove i luke mogli u bliskoj budućnosti rezultirati obustavom izvoza žitarica Crnim morem, što bi povećalo cijene i dovelo do još veće gladi u Africi i na Bliskom istoku.
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Ruski sindikat izvoznika i proizvođača žitarica Reutersu je rekao da će se posljedice napada osjetiti u brojnim zemljama u bliskoj budućnosti.
"Sustavni napadi koji su započeli u srpnju uskoro bi mogli dovesti do potpune blokade izvoznih koridora u crnomorskom bazenu", rekao je sindikat.
Prijeti prekid isporuke
Dodao je da bi opskrba brojnih zemalja ruskom pšenicom u ovoj sezoni mogla pasti za 30 do 35 milijuna tona, što je oko 15 posto ukupne globalne trgovine pšenicom. Toliki manjak nije moguće pokriti povećanjem izvoza iz alternativnih zemalja, upozorio je.
"Prekidi isporuke Crnim morem zbog ukrajinskih napada na brodove za prijevoz suhog tereta i na lučku infrastrukturu izravna su prijetnja globalnoj sigurnosti hrane", ističe ruski sindikat.
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