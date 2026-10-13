Velika akcija policije i USKOK-a: Šestorica krijumčara duhana pod istragom

Ilustracija: Davor Javorovic/PIXSELL

USKOK je pokrenuo istragu protiv šestorice hrvatskih državljana zbog sumnje da su se udružili radi krijumčarenja i ilegalne prodaje velikih količina duhana i cigareta, čime je državni proračun, prema sumnjama istražitelja, oštećen za najmanje 188.694 eura.

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USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana zbog sumnje da su počinili kazneno djelo nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.

Prema sumnjama USKOK-a, šestorica su se od travnja do 12. listopada 2026. godine povezala radi ostvarivanja nezakonite imovinske koristi kupnjom, prijevozom i prodajom velikih količina cigareta i duhana na ilegalnom tržištu.

Istražitelji sumnjaju da su trojica okrivljenika od prvookrivljenog nabavljala krijumčarene cigarete i sitno rezani duhan bez duhanskih markica Ministarstva financija.

Prvookrivljeni je potom s ostalim okrivljenicima dogovarao prijevoz i isporuku robe iz Zagreba preko Dugopolja do Splita, gdje je bila namijenjena daljnjoj prodaji.

Prema sumnjama istražitelja, drugookrivljeni je na dogovorenim lokacijama preuzimao krijumčarene cigarete i duhan. Dio robe skladištio je u garaži u vlasništvu svoje supruge, dok je ostatak isporučivao trećeokrivljenom radi daljnje prodaje.

Proračun oštećen za gotovo 189.000 eura

USKOK navodi da su okrivljenici na opisani način nabavili i preuzeli najmanje 1360 kilograma duhana i 100.000 cigareta.

Zbog neplaćenih carinskih i poreznih davanja državni je proračun, prema procjeni istražitelja, oštećen za najmanje 188.694 eura.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora za četvoricu okrivljenika, dok za preostalu dvojicu nije utvrđena osnova za takav prijedlog, navedeno je u priopćenju.