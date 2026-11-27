Dmitrij Poljanski
Ruski diplomat upozorava: Sve smo bliže nuklearnom ratu s NATO-om
Visoki ruski diplomat upozorio je u četvrtak da se svijet sve više približava nuklearnom ratu, optuživši zemlje NATO-a da se pripremaju za vojni sukob s Moskvom i sudjeluju u napadima na ruske brodove u Baltičkom moru.
Dmitrij Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), iznio je te tvrdnje nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da smanji vojnu agresiju diljem Europe.
Upozorenje je stiglo i dan nakon što je Trumpov zet i mirovni izaslanik Jared Kushner pohvalio Putina zbog suzdržanosti jer nije upotrijebio nuklearno oružje protiv Ukrajine, rekavši da je ruski čelnik uvjerio američke pregovarače da to ne namjerava učiniti, piše Newsweek.
Rusija optužuje NATO za pripremu vojnog sukoba
Poljanski je, govoreći u Beču, ukazao na vojne vježbe u blizini ruskih granica, uključujući Freedom Shield 2026, tvrdeći da su one dio priprema za zauzimanje Kalinjingrada, ruske eksklave smještene između članica NATO-a Poljske i Litve.
Diplomat je rekao da zapadni vojni planovi obuhvaćaju raspoređivanje vojnika u Ukrajini, blokadu Kalinjingrada i prijetnje susjednoj Bjelorusiji, bliskoj saveznici Moskve.
"Drugim riječima, uvježbava se scenarij koji izravno vodi u nuklearni rat s Rusijom", rekao je Poljanski, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.
"Tome se sve više približavamo i zbog izravnog sudjelovanja pojedinih zemalja NATO-a u terorističkim napadima na ruske civilne brodove u Baltičkom moru", rekao je.
Litavska vojska navela je da je cilj vojnih vježbi pod njemačkim vodstvom, koje bi trebale trajati do 3. prosinca, poboljšati borbenu spremnost, operativno planiranje i suradnju među saveznicima u NATO-u. NATO ističe da je obrambeni savez.
Rastu napetosti u Baltičkom moru
Izjave ruskog diplomata uslijedile su nakon ukrajinskog napada dronovima na ruski teretni brod Sparta II u Finskom zaljevu u subotu. Brod je potom otplutao u finske teritorijalne vode. U vlasništvu je Oboronlogistike, brodarske tvrtke koja pruža logističke usluge ruskom Ministarstvu obrane.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je u utorak da je Kijev odgovoran za napad, dok je Norveška, snažna podupirateljica Ukrajine, pozvala na oprez pri izvođenju takvih operacija.
Napetosti između Rusije i NATO-a dodatno su porasle nakon što su prošlog tjedna tri ruska projektila pala na teritorij Poljske, prema navodima poljskog tužiteljstva.
Prema članku 5. Sjevernoatlantskog ugovora, koji predviđa kolektivnu obranu, oružani napad na jednu članicu smatra se napadom na sve članice, što izaziva zabrinutost zbog mogućnosti da sukob u Ukrajini preraste u širi rat.
Jared Kushner tvrdi da je Putin pokazao suzdržanost
U intervjuu s glavnim izvršnim direktorom Axel Springera Mathiasom Döpfnerom za podcast MD Meets, objavljenom u srijedu, Kushner je uglavnom pozitivno ocijenio svoje razgovore s Putinom.
"Putin je dosad pokazao suzdržanost", rekao je Kushner i dodao: "Pristao je da neće upotrijebiti nuklearno oružje, što je očito velika stvar, i uvjerio nas je da mu to nije namjera."
Navodna Putinova jamstva nisu neovisno potvrđena.
Kushner je Putina također opisao kao "velemajstora politike" te izrazio uvjerenje da ruski predsjednik želi i mir i novi početak u odnosima s Washingtonom.
Te su izjave izazvale kritike Michaela McFaula, koji je za mandata bivšeg predsjednika Baracka Obame bio američki veleposlanik u Rusiji. McFaul je ustvrdio da je Putin prokockao priliku Rusije da postane velika sila mirnom integracijom s Europom.
Republikanski senator iz Teksasa John Cornyn također je u četvrtak kritizirao Kushnerove izjave, nazvavši "zapanjujućom" njegovu tvrdnju da se u mirovnim pregovorima ne radi o pravednosti ili utvrđivanju toga tko je u pravu, a tko nije.
Putin je u studenome 2024. izmijenio rusku nuklearnu doktrinu, proširivši okolnosti u kojima bi Moskva mogla razmotriti uporabu nuklearnog oružja, uključujući odgovor na konvencionalnu agresiju koju podupire država s nuklearnim oružjem.
Rusija i Sjedinjene Američke Države posjeduju dva najveća nuklearna arsenala na svijetu. Sporazum Novi START, kojim je bio ograničen broj njihovih raspoređenih strateških nuklearnih snaga, istekao je u veljači.
Trump rat u Ukrajini nazvao krvoprolićem
Trump, koji je tijekom predsjedničke kampanje 2024. više puta obećao da će okončati rat u Ukrajini u roku od 24 sata, rekao je u četvrtak da je tijekom nedavnih razgovora u Kini vršio pritisak na Putina da smanji rusku vojnu agresiju.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social američki predsjednik rekao je da želi da Putin "obustavi svu vojnu agresiju protiv teritorija diljem Europe" u nadi da će Moskva i Kijev brzo postići dogovor.
Trump je aktualni sukob opisao kao "POTPUNO KRVOPROLIĆE", istodobno izrazivši optimizam da je dogovor još uvijek moguć.
U međuvremenu, Zelenski je u četvrtak upozorio da Rusija priprema još jedan veliki napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu i druge ključne službe, dok se približava peta godišnjica početka ruske invazije na Ukrajinu punog opsega.
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