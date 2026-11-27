Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je da vojni zrakoplov ispalio precizno navođeno streljivo koje je u Omanskom zaljevu pogodilo krmu broda M/V Pacific Archer, koji plovi pod zastavom Palaua. Brod je isplovio iz iranskog lučkog grada Bandar Abbasa. U napadu je uništen pogonski sustav broda, dok je civilna posada prošla neozlijeđeno.