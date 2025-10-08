Velika nesreća u centru Zagreba usred popodnevne špice, automobil završio na krovu

Dok policija i hitna pomoć nisu stigli na mjesto nesreće, prolaznici su se okupili oko vozila i izvukli ženu iz okrenutog automobila
Na križanju Vukovarske ulice i Lučićeve, u srijedu oko 16 sati, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva automobila, od kojih je jedan završio na krovu, piše Jutarnji list.
Prema neslužbenim informacijama, u oba automobila bile su vozačice. Dok policija i hitna pomoć nisu stigli na mjesto nesreće, prolaznici su se okupili oko vozila i izvukli ženu iz okrenutog automobila.
Nakon što su na lice mjesta stigli djelatnici hitne pomoći i vatrogasci, objema vozačicama stavili su Schanzove ovratnike. Vozačicu koja je bila u vozilu na krovu prevezlo je vozilo hitne pomoći.
Policija je nedugo zatim stigla na mjesto nesreće i utvrđuje okolnosti nesreće. Promet se odvija otežano, ali nije potpuno zaustavljen.
