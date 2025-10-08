Oglas

Križanje Vukovarske

Velika nesreća u centru Zagreba usred popodnevne špice, automobil završio na krovu

N1 Info
08. lis. 2025. 18:41
30.09.2025., Zagreb - Policijski ocevid na mjestu prometne nesrece na raskrizju Klaiceve i ulice Izodora Krsnjavoga Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL, ilustracija

Dok policija i hitna pomoć nisu stigli na mjesto nesreće, prolaznici su se okupili oko vozila i izvukli ženu iz okrenutog automobila

Na križanju Vukovarske ulice i Lučićeve, u srijedu oko 16 sati, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva automobila, od kojih je jedan završio na krovu, piše Jutarnji list.

Prema neslužbenim informacijama, u oba automobila bile su vozačice. Dok policija i hitna pomoć nisu stigli na mjesto nesreće, prolaznici su se okupili oko vozila i izvukli ženu iz okrenutog automobila.

Nakon što su na lice mjesta stigli djelatnici hitne pomoći i vatrogasci, objema vozačicama stavili su Schanzove ovratnike. Vozačicu koja je bila u vozilu na krovu prevezlo je vozilo hitne pomoći.

Policija je nedugo zatim stigla na mjesto nesreće i utvrđuje okolnosti nesreće. Promet se odvija otežano, ali nije potpuno zaustavljen.

Policija Vukovarska ulica Zagreb prometna nesreća

