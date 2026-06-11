Velika promjena na tržištu nekretnina: Agenti više ne mogu naplaćivati dvostruku proviziju

Anteo Milos (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA i ISU - PIP-a) rekao je da je tržište nekretnina previše važno da bi ga se samo promatralo kroz odnos agencije i klijenta već ono utječe na cijenu stanovanja, na razvoj gradova i općina, porezne prihode, prostorno planiranje te na povjerenje građana u institucije.