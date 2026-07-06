Velika zaduženja: Karlovačka županija, Pleternica i nekoliko općina podižu velike kredite

Ivica Galovic/PIXSELL

Karlovačka županija, Grad Pleternica te općine Župa Dubrovačka, Bilje i Konavle dobile su suglasnost Vlade da se zaduže kod banaka kako bi mogle financirati svoje kapitalne projekte poput izgradnje i rekonstrukcije škola, sportskih dvorana i igrališta te centra za starije.

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Karlovačka županija zatražila je suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u ukupnom iznosu od 12.2 milijuna eura.

Sredstva u iznosu od 9 milijuna eura koristit će za financiranje kapitalnih projekata poput rekonstrukcije Područne škole Belavići - dogradnje male školske sportske dvorane, izgradnje školske sportske dvorane s pratećim prostorijama PŠ Belaj, rekonstrukcije PŠ Jarče Polje, rekonstrukcije OŠ Slunj - dogradnje školske sportske dvorane te rekonstrukcije i dogradnje školske sportske dvorane uz PŠ Bosiljevo.

Za financiranje kapitalnog projekta izgradnje školske sportske dvorane PŠ Zagorje koristit će 3.2 milijuna eura.

Kredit je na 10 godina, bez počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,17 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Zaduživanje Pleternice i Župe Dubrovačke

Grad Pleternica dobio je suglasnost za zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 10 mil. eura, a time će financirati kapitalni projekt "Centar za starije Pleternica".

Rok otplate kredita je sedam godina, uključujući dvije godine počeka, u 20 jednakih tromjesečnih rata, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,05 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Općina Župa Dubrovačka zadužuje se kod OTP banke u iznosu od 4.740.000 eura, s kreditom će financirati kapitalni projekt kupnje nekretnina i opreme.

Rok otplate je 15 godina, uključujući poček od 6 mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,85 posto i jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva u visini 0,10 posto od iznosa odobrenog kredita.

Zadužuju se i Konavle te Bilje u Baranji

Općina Konavle dići će kredit kod HBOR-a od 4.6 mil. eura kako bi mogla financirati izgradnju sportskih igrališta i objekata Boćarskog doma Dubravka.

Rok otplate tog kredita je sedam godina, uključujući dvije godine počeka, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,97 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.

Vlada je Općini Bilje dala suglasnost za zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 2 milijuna eura koja će koristiti za financiranje kapitalnog projekta izgradnje sportske dvorane u sklopu rekonstrukcije sportsko-rekreacijskog centra "Ivica Ranogajec - Beli".

Kredit je na 10 godina, bez počeka, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,99 posto i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2 posto od iznosa odobrenog kredita.