LJETOVANJE U TIŠINI
Idete na neki od naših otoka na kojima nema automobila. Evo kako do tamo i gdje ostaviti vozilo
Petnaestak je naseljenih otoka na hrvatskom Jadranu na kojima nema automobila. Na nekima oni nisu zabranjeni, nego jednostavno ne postoji cestovna infrastruktura kao, primjerice, na Olibu ili Kaprijama.
Ili na Susku gdje zbog pješčanog terena nije moguće izgraditi asfaltnu cestu. Ili pak na Ošljaku koji je toliko malen otok da korištenje automobila ondje jednostavno nema smisla. Na nekoliko otoka automobili su zabranjeni, a na Silbi koju zovu i "otokom pješaka" na vrhuncu ljetne sezone, od sredine srpnja do sredine kolovoza, zabranjeni su čak i bicikli.
Silba, Prvić, Zlarin, Krapanj ili Koločep neki su od otoka na kojima su automobili nepoželjni.
No turisti koji izaberu odmor na tim otocima, a na Jadran ipak stižu automobilima, negdje moraju ostaviti svoja vozila. Najlogičniji je izbor grad iz kojeg trajektom, katamaranom ili nekim trećim plovilom krenu put otoka bez automobila. Provjerili smo koliko ih to može koštati i koliko će platiti prijevoz do tih otoka.
Susak, Ilovik, Unije
Do ova tri sjevernojadranska otoka bez automobila najjednostavnije je doći iz Rijeke ili Malog Lošinja gdje je turistima najjednostavnije ostaviti automobile.
Do otoka Suska na kojemu trajekti ne pristaju može se stići katamaranom iz Rijeke, Zadra i Pule (linijom Zadar-Pula-Zadar) ili lokalnim brodskom linijom iz Malog Lošinja. Katamaran koji od Rijeke vozi do Malog Lošinja i obratno pristaje na sva tri spomenuta otoka - Iloviku, Susku i Unijama, a čitavo putovanje traje četiri i pol sata.
Iz Rijeke do Unija cijena karte za odraslu osobu je 10,80 eura, a za djecu do 12 godina 4,40 eura. Cijene karata do Ilovika i Suska su 11,50 eura za odrasle i 4,70 eura za djecu. Iz Malog Lošinja do Ilovika i Suska cijena vožnje je pet eura za odrasle i 1,80 eura za djecu, a do Unija šest eura za odrasle i 2,20 eura za djecu.
U Rijeci je na pojedinim parkiralištima moguće kupiti tjednu kartu u iznosu od 22,56 eura. Postoji i zatvorena garaža, tzv. Park&Ride sustav, gdje parkiranje košta dva eura dnevno. U Malom Lošinju automobil je na duže vrijeme najsigurnije ostaviti na parkiralištima sa zatvorenim sustavom naplate. Ovisno o udaljenosti tih parkirališta od središta grada, cijene su od 6 eura dnevno ili 42 eura tjedno do 16 eura dnevno ili 112 eura tjedno.
Olib, Silba, Ošljak
Na ova dva otoka bez automobila u zadarskom arhipelagu stiže se trajektom ili katamaranom iz Zadra. Trajekt na liniji od luke Gaženica do Malog Lošinja i obratno plovi jednom dnevno s pristajanjima na Istu, Olibu, Silbi i Premudi. Cijene karata iste su do Oliba i Silbe: 6,60 eura za odrasle i 2,20 eura za djecu u dobi od 3 do 12 godina. Do tamo se može i katamaranom koji kreće iz luke u središtu Zadra. Cijena vožnje u jednom smjeru do oba otoka je 8,10 eura za odrasle i 3,70 eura za djecu.
Dvaput dnevno trajekt na liniji od Zadra do Preka na Ugljanu pristaje na otočić Ošljak. Cijena karte je 3,80 eura za odrasle i 1,60 eura za djecu.
U Zadru se cjelodnevne karte za otvorena parkirališta mogu kupiti po cijeni od 13,60 eura u 1. zoni i 10,40 eura u 2. zoni. To je 95,20 eura za tjedan dana u 1. zoni te 72,80 eura u 2. zoni. U natkrivenom Garage centru tjedna parkirna karta košta 90 eura.
Prvić, Zlarin, Kaprije
A do dva najčuvenija otoka bez automobila u šibenskom arhipelagu, Prvića i Zlarina, može se stići brodskom linijom od Šibenika do Vodica i obratno pa su ta dva grada najbolje opcije za ostaviti automobil na kopnu.
Plovidba na relaciji Šibenik - Zlarin traje 25 minuta, a do Prvića 40 minuta po cijeni od 3,50 eura za odrasle i 1,20 eura za djecu. Vožnja brodom iz Vodica do Prvića košta 2,80 eura za odrasle i 1,20 za djecu, a do Zlarina 3,50 eura i 1,10 eura.
Do otoka Kaprije na kojemu također nema automobila, stiže se trajektom koji iz Šibenika vozi do Žirja oko sat vremena ili nešto brže katamaranom, a cijena karte je 5,10 eura za odralse i 2,60 eura za djecu.
U Šibeniku je nekoliko sezonskih parkirališta. Na City parkingu i parkiralištu Solaris cijena dnevne karte je pet eura, a na parkiralištu Crnica dnevna karta košta 24 eura.
U Vodicama je, prema preporukama lokalnih turističkih vodiča, najpovoljnija opcija ostaviti vozilo na nekom od privatnih parkirališta "pod rampom" i s nadzorom. Ovisno o tome koliko su udaljena od luke, cijene na tim parkiralištima su od 5 do 15 eura po danu, dok su na javnim gradskim parkiralištima cijene dnevnih karata od 15 do 25 eura.
Lopud, Koločep
Do Koločepa i Lopuda u Elafitima kod Dubrovnika moguće je doći trajektom koji plovi od Dubrovnika do Šipana pristajući i na ta dva otoka. Vožnja trajektom do Koločepa traje 45 minuta, a na Lopud se stiže za sat vremena. U turističkoj sezoni, cijena karte za odrasle je 4,30 eura, a za djecu 2,10 eura do oba otoka. Do oba otoka može se i manjim putničkim brodovima.
Za višednevno parkiranje osobnih vozila u Dubrovniku lokalni turistički servisi sugeriraju javnu garažu u Zagrebačkoj ulici u središtu grada te dva privatna čuvana parkirališta u Vukovarskoj ulici, također u središtu grada.
U javnoj garaži cijena dnevne karte je 40 eura ili 280 eura za tjedan dana, a na jednom od dva privatna parkirališta na otvorenom cijena dnevnog parkiranja je 24 eura ili 168 eura tjedno, a na drugom 25 eura ili 175 eura za tjedan dana. Općenito, cijene tjednog parkiranja u Dubrovniku kreću se od 150 do 250 eura.
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