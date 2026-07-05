Idete na neki od naših otoka na kojima nema automobila. Evo kako do tamo i gdje ostaviti vozilo

Na ova dva otoka bez automobila u zadarskom arhipelagu stiže se trajektom ili katamaranom iz Zadra. Trajekt na liniji od luke Gaženica do Malog Lošinja i obratno plovi jednom dnevno s pristajanjima na Istu, Olibu, Silbi i Premudi. Cijene karata iste su do Oliba i Silbe: 6,60 eura za odrasle i 2,20 eura za djecu u dobi od 3 do 12 godina. Do tamo se može i katamaranom koji kreće iz luke u središtu Zadra. Cijena vožnje u jednom smjeru do oba otoka je 8,10 eura za odrasle i 3,70 eura za djecu.