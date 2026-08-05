HEP bi u slučaju zaustavljanja NEK-a struju osigurao iz vlastitih izvora i kupnjom

NE Krško je organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću (NEK, d. o. o.) u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško te Društvenim ugovorom, koji su stupili na snagu 2003. godine.