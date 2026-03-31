Veliki požar izbio je jutros oko 11 sati u Omišlju. Uz obalu se zapalilo nekoliko brodica. Na teren su odmah izašli vatrogasci, a policija osigurava područje.
Pristup požarištu bio je ograničen, a iznad mjesta širio se gust dim.
Prema neslužbenim informacijama, zapalile su se tri ribarske brodice, a požar se zbog jakog vjetra proširio i na obližnju šumu s druge strane prometnice, javlja HRT.
Situaciju dodatno otežava jaka bura koja na području Krčkog mosta od jutra doseže udare i do 120 kilometara na sat, što znatno usporava intervenciju.
Na području zahvaćenom požarom uglavnom se nalaze vikendice. Uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida.
Prema informacijama iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, požar je unatoč zahtjevnim uvjetima stavljen pod kontrolu. Zbog sigurnosnih razloga i provođenja gašenja, policija je privremeno zatvorila dio ulice Stran.
Zapovjednik JVP Grada Krka Goran Grubišić rekao je za Novi list da se zapalilo pet većih barki i jedna manja. "Došli smo odmah po dojavi, s tri vozila i osam vatrogasaca. Razbuktala se vatra uz buru, malo je ulovilo stabla uz obalu, ali situacija je pod kontrolom" rekao je.
Grubišić je dodao da i dalje ima posla, ali ne prijeti daljnje širenje vatre. "Ostajemo tu dok se sva zgarišta ne pogase i ne počiste", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
