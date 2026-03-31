Zapovjednik JVP Grada Krka Goran Grubišić rekao je za Novi list da se zapalilo pet većih barki i jedna manja. "Došli smo odmah po dojavi, s tri vozila i osam vatrogasaca. Razbuktala se vatra uz buru, malo je ulovilo stabla uz obalu, ali situacija je pod kontrolom" rekao je.