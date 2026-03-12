Vatrogasci upozoravaju na ovu čestu praksu. Rizici su visoki, kazne drastične!

Podsjetili su i da za osobe koje uzrokuju požare postoje stroge kazne koje se kreću od 1.990 do 19.900 eura, uz mogućnost zatvorske kazne do 60 dana. U slučaju nehaja kazne su od 260 do 1.990 eura, dok Kazneni zakon predviđa kazne zatvora od šest mjeseci do pet godina za dovođenje života i imovine u opasnost uslijed požara. Ako su djela počinjena iz nehaja, kazna može biti do tri godine zatvora.