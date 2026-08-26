VEM zaprimio ponudu bravo cbc-a za digitalni radio na nacionalnoj razini

Bravo cbc d.o.o tvrtka je sa sjedištem u Aveniji Većeslava Holjevca u Zagrebu, osnovana je 1996, temeljni kapital joj je 5000 eura, a osnivač i prokurist tvrtke je Katijan Knok. Prema podacima platforme ''Vlasništvo i financiranje medija'', bravo cbc je u 100 postotnom vlasništvu Katijana Knoka, a nakladnik je radija bravo! - bivšeg Narodnog radija, digitalnog radija bravo! KIDS, ali i platformi bravo GYM, bravo ICONS, bravo LOUNGE, bravo! tv, i bravo! KIDS tv.