Vesna Horvat: Predlažem novom ministru da propituje sve što mu kažu

"Ja sam osoba s invaliditetom, imam rješenje od prije 15 godina na 80 posto. Međutim, nikad ništa nisam s te osnove ni tražila ni dobila. Normalno sam se školovala i radila. Međutim, kada sam shvatila da to zahtijeva razne dodatne napore, troškove, izazove i tako dalje i da je to jednostavno pravo, tada sam i ja podnijela zahtjev. U stvari dok nisam došla u mirovinu nisam imala ni potrebe ni razmišljanja.