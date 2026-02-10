Vesna Horvat: Predlažem novom ministru da propituje sve što mu kažu

Vesna Horvat, članica predsjedništva stranke umirovljenika, bila je gošća Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala odlazak ministra Marina Piletića i inkluzivni dodatak.
"Ja sam osoba s invaliditetom, imam rješenje od prije 15 godina na 80 posto. Međutim, nikad ništa nisam s te osnove ni tražila ni dobila. Normalno sam se školovala i radila. Međutim, kada sam shvatila da to zahtijeva razne dodatne napore, troškove, izazove i tako dalje i da je to jednostavno pravo, tada sam i ja podnijela zahtjev. U stvari dok nisam došla u mirovinu nisam imala ni potrebe ni razmišljanja.
A sada ako imaš pravo, ako je ozakonjeno, pa izvoli, učini ono što si nudio", kaže Vesna i objašnjava kako izgleda postupak nekog tko aplicira za inkluzivni dodatak.
"Ja sam nakon godinu i pol dobila poštom nekakvo rješenje da donesem dokumentaciju o invaliditetu. Prolaziš neke nepotrebne torture i sad krajem ljeta obrazložila sam da nemam novu medicinsku dokumentaciju.
Oboljela sam od dječje paralize s 13 mjeseci i prošla sam razne operacije i sada rehabalitacije, ali nemam potreba za nekakvim medicinskim liječenjem. Moj zahtjev još stoji", otkrila je Horvat i dodala da umirovljenici nisu zadovoljni mirovinskim sustavom u cjelini.
"Ministarstvo financija u malom"
"Bojimo se i to javno komuniciramo da koliko god kvalitetan kadar bio iz medicinske struke da to nije adekvatno. Mi trebamo čovjeka koji je vrlo ekonomski potkovan pa i pravnički jer je to jedan resor - ministarstvo financija u malom", kaže Horvat i nastavlja:
"Želimo da Ružić sve svoje kvalitete ispolji. Ja ga molim da prigrli stručni kadar. Naročito bi nam bilo drago da Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe ne bude samo vijeće poslušnika i da se odaberu ljudi koji mogu savjetovati promjene", govori Horvat.
Tri najvažnija problema ili zahtjeva za Ružića
"Mirovinski sustav je jako nekonzistentan. Ja predlažem da ministar Ružić ovih dana stavi naočale skepse - da sve što mu kažu propituje. Jedino tako će uvidjeti što treba mijenjati, a puno toga treba mijenjati", zaključila je Horvat.
