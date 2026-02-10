Velika imovina, brojna primanja: Što sve posjeduje budući ministar Ružić

Dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka dr. Alen Ružić preuzima Ministarstvo rada i socijalne skrbi, a riječ je o imućnom političaru čija imovinska kartica pokazuje da ima prilično veliku imovinu i primanja iz više izvora.
Oglas
Kao ravnatelj KBC-a, Ružić je zarađivao 4.402,27 eura mjesečno neto, što je blizu iznosa koji će primati kao ministar, piše Novi list.
Zarađuje i 1.452,62 eura mjesečno neto kao profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ima i ostale prihode – većinom od edukacijskih djelatnosti – od čega godišnje prihoduje još 1,675 eura, a ima i 265 eura mjesečno od samostalne djelatnosti.
I supruga mu je zaposlena u KBC-u Rijeka, za što prima mjesečnu plaću od 2.927,73 eura, odnosno 800 eura godišnje od drugog dohotka.
Ružić posjeduje stan u Rijeci površine 115 kvadrata, procijenjen na 150 tisuća eura. Stekao ga je nasljeđivanjem.
Novi list piše da Ružić ima i 17,5 posto suvlasništva u kući u Gornjem Pazarištu. Imanje je površine 4.659 m2 i procijenjeno je na oko 250.000 eura. U osobnom vlasništvu ima livadu u Vrbovskom površine 1.310 m2, procijenjene vrijednosti 16.590 eura, kao i 50 posto vlasništva na kući u Dramlju površine 62 kvadrata. Vrijednost je 331.807 eura.
Dr. Ružić ima štednju od oko 12 tisuća eura i osobni automobil BMW 3 iz 2020. godine čija je vrijednost 19 i pol tisuća eura. I supruga ima BMW 3, ali star 15 godina i procijenjen na sedam tisuća eura.
Je li, u međuvremenu, došlo do promjene u imovinskoj kartici budućeg ministra, znat ćemo kad dr. Ružić preuzme novu dužnost.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas