Velika imovina, brojna primanja: Što sve posjeduje budući ministar Ružić

Novi list piše da Ružić ima i 17,5 posto suvlasništva u kući u Gornjem Pazarištu. Imanje je površine 4.659 m2 i procijenjeno je na oko 250.000 eura. U osobnom vlasništvu ima livadu u Vrbovskom površine 1.310 m2, procijenjene vrijednosti 16.590 eura, kao i 50 posto vlasništva na kući u Dramlju površine 62 kvadrata. Vrijednost je 331.807 eura.

