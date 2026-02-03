Oglas

NOĆNI OBRAČUN

Pucnjava u Zagrebu, pet osoba završilo u bolnici

Hina
03. velj. 2026. 11:04
Marko Lukunic/PIXSELL

U sukobu koji je izbio u utorak oko 23,15 sati u Ulici Vrtni put na Peščenici, zasad nepoznati počinitelj je ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja pri čemu je ozlijeđen maloljetnik, izvijestila je zagrebačka policija.

U priopćenju navode da se nekoliko osoba najprije verbalno, a potom i tjelesno sukobilo.

Tijekom sukoba, nepoznati počinitelj je ispalio nekoliko hitaca, pri čemu je jedno zrno pogodilo maloljetnika u natkoljenicu.

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Policija dodaje da je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti.

Teme
Zagreb pucnjava

