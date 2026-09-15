SUKOB U SABORU
VIDEO / Puljak: "Premijeru, i Jandroković vas je zanijekao neki dan." Jandroković: "Lažete, kao i obično"
Saborska zastupnica Marijana Puljak tijekom aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru otvorila je pitanje sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću, ustvrdivši da će ona stajati više od 100 milijuna eura.
Premijera Andreja Plenkovića pitala je zašto bi trošak sanacije snosili građani te predložila da se potreban novac pronađe ukidanjem, kako je rekla, nepotrebnih rukovodećih radnih mjesta.
Puljak je istaknula da se građani s pravom pitaju zašto bi oni trebali platiti sanaciju te da traže da račun plate oni koji su "Hrvatsku zatrovali". Upozorila je pritom da Gospić nije jedini problem te da diljem Hrvatske postoje i druge "crne točke".
Prema njezinim riječima, novac potreban za njihovu sanaciju država bi mogla pronaći ukidanjem 10.000 nepotrebnih rukovodećih radnih mjesta.
"Ta stranačka mreža građane košta 500 milijuna eura svake godine. Biste li vi potpisali tu peticiju na metla.hr", upitala je Puljak premijera.
Plenković joj je odgovorio podsjećanjem na rezultate lokalnih izbora u Splitu prije dvije godine.
"Metlu ste dobili prije dvije godine na lokalnim izborima u Splitu. Vaši apeli za evakuacijom tzv. uhljeba i tobožnjom zabrinutošću za građane ne prolaze. Kulturno ste se očitovali da ste se možda prevarili o vašem gospodinu Vuku. Ne znam gdje sam ja rekao da će to koštati sto milijuna eura? Nemojte dezinformirati javnost", poručio je Plenković.
Premijer se potom osvrnuo na količinu otpada zakopanog na području Gospića. Kazao je da se govori o volumenu od 37.000 tona, ali i da bi udio zemlje mogao biti značajno veći od 50 posto.
"Vaš pokušaj da sve ovo svedete na politiku protiv HDZ-a je politički razumljiv. Mi pokušavamo riješiti problem koji su tamo kreirali drugi", rekao je Plenković.
Rasprava se potom zaoštrila, a u nju se uključio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković nakon što je spomenut tijekom polemike.
"Neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a kad on nekoga zaniječe, on leti", kazala je Puljak, a Jandroković je odgovorio:
"Gdje sam to rekao? Lažete, kao uobičajeno."
Tad je uslijedio niz reakcija. Dio zastupnika prozvao je Puljak zbog navodnih aktivnosti njezina supruga, bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka.
"Pometite ispred svog praga", dobacivali su zastupnici.
Prepucavanje je na kraju prekinuo Jandroković, poručivši da će odgovoriti na prozivke ako ga netko proziva.
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