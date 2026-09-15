VIDEO / Puljak: "Premijeru, i Jandroković vas je zanijekao neki dan." Jandroković: "Lažete, kao i obično"

"Metlu ste dobili prije dvije godine na lokalnim izborima u Splitu. Vaši apeli za evakuacijom tzv. uhljeba i tobožnjom zabrinutošću za građane ne prolaze. Kulturno ste se očitovali da ste se možda prevarili o vašem gospodinu Vuku. Ne znam gdje sam ja rekao da će to koštati sto milijuna eura? Nemojte dezinformirati javnost", poručio je Plenković.