Puljak predstavila platformu Metla.hr: Želimo pomesti Hrvatsku od svih onečišćenja

"Problem gospodarenja otpadom je i u Dalmaciji stari problem. Mi ovdje u Splitu imamo odlagalište Karepovac koje je sanirano, ali nema dovoljno mjesta, a mjesta nema zašto što 20 godina čekamo Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici koje do dana današnjeg nije gotovo“, kaže Puljak i dodaje da će to na kraju rezultirati drastičnim poskupljenjem odvoza otpada za sve građane Splita.