GDJE IDE JAVNI NOVAC
Puljak predstavila platformu Metla.hr: Želimo pomesti Hrvatsku od svih onečišćenja
Saborska zastupnica i predsjednica stranke Centar Marijana Puljak gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je govorila o problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a predstavila je i novu platformu Metla.hr.
"Problem gospodarenja otpadom je i u Dalmaciji stari problem"
Puljak se na početku razgovora osvrnula na dugogodišnji problem gospodarenja otpadom u Dalmaciji, posebno u Splitu, gdje se, kako upozorava, već dva desetljeća čeka završetak Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.
"Problem gospodarenja otpadom je i u Dalmaciji stari problem. Mi ovdje u Splitu imamo odlagalište Karepovac koje je sanirano, ali nema dovoljno mjesta, a mjesta nema zašto što 20 godina čekamo Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici koje do dana današnjeg nije gotovo“, kaže Puljak i dodaje da će to na kraju rezultirati drastičnim poskupljenjem odvoza otpada za sve građane Splita.
"Gospić je jedna lavina"
Odgovorila je i na pitanje kako gleda na građansku inicijativu koja je pokrenula sve u Gospiću te podržava li prosvjed.
"Prosvjed apsolutno podržavamo. Vjerujem da ćemo uspjeti dogovoriti i da jedan autobus krene iz Splita“, kaže Puljak i dodaje da je interes građana zaista velik.
"Gospić je jedna lavina koja je pokrenula da svi građani ukazuju na sve probleme u svom okolišu. Ovo je nadstranački problem, ovo je priča svih građana Hrvatske“, govori i dodaje:
"Ja sam uvjerena da je jedina ekološka ispravna mjera u ovom trenutku maknuti HDZ s vlasti. Sad smo došli u fazu gdje se vidi da ih nije briga niti za zdravlje ljudi. Doslovno truju svoje građane."
"Ako može u Beču, zašto ne bi moglo i u Hrvatskoj"
Odgovorila je i na pitanje je li došlo vrijeme da se ozbiljno razmisli o izgradnji spalionice.
"Hrvatska ima strategiju gospodarenja opasnim otpadom. Donesena je u Saboru 2005. godine. U protekloj 21 godini nijedna točka te strategije nije provedena.
Tamo je pisalo, ili još uvijek piše, da svaka županija mora imati centar za zbrinjavanje opasnog otpada. Već 21 godinu sve Vlade do sada nisu pomaknule prstom po tom pitanju.
Ako jedan takav objekt može postojati u centru Beča, zašto ne bi mogao i u Hrvatskoj?“, kaže Puljak.
Metla.hr
Puljak je predstavila i novu platformu Metla.hr, čija je inicijatorica. Kako je objasnila, cilj platforme je upozoriti na neučinkovito upravljanje javnim novcem i problem stranačkog zapošljavanja u državnoj i javnoj upravi.
"U državnim i javnim administracija, na svim razinama od države do županija, sigurno ima najmanje 10 tisuća stranački zaposlenih ljudi na nepotrebna radna mjesta, izmišljena radna mjesta koja služe jedino za uhljebljivanje stranačke vojske koja onda osigurava "status quo" odnosno ostanak na vlasti trenutnoj političkoj opciji. Kad tu brojku pomnožimo s plaćama ispada da se godišnje na takva radna mjesta troši 500 milijuna eura - sad zamislite što sve možemo napraviti s tim novcem svake godine.
Nije problem u ovoj državi novac, problem je na što se on koristi. Zato Metla hr. Želimo doslovno pomesti Hrvatsku - sva onečišćenja iz Hrvatske", rekla je Puljak i dodala;
"Napravili smo i jednu kartu u kojoj se mogu vidjeti 32 najkritičnije lokacije opasnog otpada.
Pokrećemo i peticiju u kojoj ćemo tražiti od ljudi da podrže ovu platformu i inicijativu da pometemo sva ova odlagališta opasnog otpada, ali da pometemo i sva ta nepotrebna radna mjesta i osiguramo novac za stvari koje trebaju građanima", zaključila je Puljak.
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