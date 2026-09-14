PROTIV CAPAKA
Plenković osnovao Savjet za otpad, Gospić je naš dom odmah reagirao: "Opet na ulicu?"
Udruga Gospić je naš kritizirala je osnivanje Znanstvenog savjeta za pitanja povezana s otpadom u Gospiću, posebno izbor Krunoslava Capaka za zamjenika predsjednika Savjeta
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U objavi na društvenim mrežama upozorava se da Krunoslav Capak istodobno obavlja dužnost ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te je član Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", ustanove koja je 2024. izradila analize povezane s otpadom u Gospiću.
Dvije su godine imali nalaze i šutjeli
"Isti Capak sjedi na dva ključna mjesta u 'priči' o Gospiću! Član je Upravnog vijeća Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar", ustanove koja je 2024. izradila analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad. Te analize nitko dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ravnatelj je HZJZ-a, ustanove koja je na temelju takvih nalaza trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije", naglasili su.
Iz udruge Gospić je naš tvrde da su te analize pokazale prisutnost opasnog otpada te upozoravaju da javnost s njihovim rezultatima nije bila upoznata sve do srpnja 2026. godine.
"Dvije godine oni su imali nalaze, građani nisu. Građani sad trebaju vjerovati u neovisna mišljenja ove gospode", navodi se u objavi.
Podsjećaju pritom na zahtjeve iznesene na prosvjedu u Gospiću, među kojima je uspostava dugoročnog i sveobuhvatnog monitoringa uz angažiranje neovisnih stručnjaka koji bi izradili plan praćenja stanja i neovisnu procjenu rizika.
Naglašavaju da su tražili stručnjake izvan kruga institucija koje su dosad bile uključene u postupanje vezano uz slučaj otpada u Gospiću.
Oštre kritike i zbog javnog savjetovanja
U objavi se kritizira i postupak savjetovanja o Iskazu procjene učinaka izmjena Zakona o gospodarenju otpadom, za koje navode da je trajalo od petka do nedjelje.
Prema njihovim tvrdnjama, odbijeno je svih 76 primjedbi pristiglih tijekom savjetovanja, uključujući sve komentare njihove inicijative. Navode i da su od 24 primjedbe Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce odbijene 23, dok je jedna primljena na znanje.
Tvrde da su prijedlozi odbijeni bez odgovarajućeg stručnog ili pravnog obrazloženja te smatraju da je samo savjetovanje provedeno protivno zakonu.
"Devedeset devet posto energije ide na objašnjavanje građanima da nemaju razloga za brigu. Nijedan posto na to da ih se posluša", poručili su.
Navode i da su zatražili hitan nadzor nad zakonitošću provedenog savjetovanja, a objavu završavaju pitanjem: "Opet na ulicu?".
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