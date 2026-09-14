"Isti Capak sjedi na dva ključna mjesta u 'priči' o Gospiću! Član je Upravnog vijeća Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar", ustanove koja je 2024. izradila analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad. Te analize nitko dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ravnatelj je HZJZ-a, ustanove koja je na temelju takvih nalaza trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije", naglasili su.