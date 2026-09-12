Oglas

DRAMATIČNO NA BRAČU

VIDEO / Teška noć pred vatrogascima, vatra se rasplamsala: "Stanje je kritično"

author
N1 Info
|
12. ruj. 2026. 22:04
>
23:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
807590811_1435333474708561_3059882112841870762_n
Vatrogasci - 193/Facebook

Veliki požar koji je zahvatio dijelove Brača i dalje se ne smiruje.

Oglas

Nakon što su tijekom dana u gašenju pomagale i zračne snage, kanaderi su napustili požarište, a borba s vatrom nastavlja se tijekom noći isključivo sa zemlje.

Vatra se širi prema Milni, ugrožena je uvala Osibova, a u samoj Milni isključena je struja, piše Dalmacija Danas

Vatrogasci Milna su večeras prvo objavili da je izdana obavijest o evakuaciji pa je obrisali i napisali da je stanje kritično.

"Zbog požara na Braču izdana je hitna obavijest o evakuaciji stanovništva u Milni", objavljeno je na Facebook stranici Vatrogasci Milna. Obavijest je nakon pola sata obrisana te je stavljena nova - da je stanje kritično.

Vjetar otežava vatrogascima

Posao im pritom značajno otežava snažan vjetar koji raspiruje vatru i može u kratkom vremenu promijeniti situaciju na terenu.

Požar je velikih razmjera, a zbog brojnih aktivnih dijelova i nepristupačnog terena vatrogasci imaju iznimno zahtjevnu noć pred sobom.

Noć pred vatrogascima bit će ključna, a konačna slika situacije bit će jasnija ujutro, kada će se ponovno moći procijeniti stanje cijelog požarišta i mogućnost ponovnog angažiranja zračnih snaga.

Teme
brač požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ