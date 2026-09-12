DRAMATIČNO NA BRAČU
VIDEO / Teška noć pred vatrogascima, vatra se rasplamsala: "Stanje je kritično"
Veliki požar koji je zahvatio dijelove Brača i dalje se ne smiruje.
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Nakon što su tijekom dana u gašenju pomagale i zračne snage, kanaderi su napustili požarište, a borba s vatrom nastavlja se tijekom noći isključivo sa zemlje.
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Vatrogasci Milna su večeras prvo objavili da je izdana obavijest o evakuaciji pa je obrisali i napisali da je stanje kritično.
"Zbog požara na Braču izdana je hitna obavijest o evakuaciji stanovništva u Milni", objavljeno je na Facebook stranici Vatrogasci Milna. Obavijest je nakon pola sata obrisana te je stavljena nova - da je stanje kritično.
Vjetar otežava vatrogascima
Posao im pritom značajno otežava snažan vjetar koji raspiruje vatru i može u kratkom vremenu promijeniti situaciju na terenu.
Požar je velikih razmjera, a zbog brojnih aktivnih dijelova i nepristupačnog terena vatrogasci imaju iznimno zahtjevnu noć pred sobom.
Noć pred vatrogascima bit će ključna, a konačna slika situacije bit će jasnija ujutro, kada će se ponovno moći procijeniti stanje cijelog požarišta i mogućnost ponovnog angažiranja zračnih snaga.
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