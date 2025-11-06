VIDEO / Dačić pobjegao od novinarke N1 i pitanja o Ćacilendu: Ne mogu pričekati, žurim

Nakon konferencije „Radne migracije u okviru Srednjoeuropske inicijative”, koja je danas održana u Beogradu i na kojoj su prisustvovali srbijanski dužnosnici, bile su predviđene izjave za medije, ali kada je došao red na pitanja novinara, ministar policije Srbije Ivica Dačić „nije imao vremena”.

Zašto policija ne reagira na napade iz Ćacilenda?





Novinari koji su željeli pitati ministra zašto policija ne reagira na napade koji dolaze iz Ćacilenda – na novinare, građane, pa čak i one koji na licu mjesta traže pomoć – dobili su odgovor da „policija reagira”.

Odmah nakon izlaska s konferencije, Dačić nije želio davati izjave, uz objašnjenje da „žuri”.

N1: Ministre, dobar dan. Zašto policija ne reagira na napade na novinare i građane u Ćacilendu?

(Osiguranje povlači za rame novinarku N1.)

Dačić: Molim vas, reagira na svaki napad.

N1: Kako, kada?

(Osiguranje gura novinarku dok ide iza ministra i pokušava mu postaviti pitanje.)

N1: Možete li pričekati sekundu, ministre, znate koliko je ovo važna tema?

Dačić: Ne mogu pričekati jer žurim. Policija reagira na svaku prijavu i nemojte…

N1: Policija nije reagirala kad je napadnuta novinarka Insajdera, kad je napadnut novinar Foneta, kad je napadnut novinar Danasa. Gdje je bila policija?

(Dačić bježi.)

Novinar iz druge redakcije pitao je ministra i je li policija kontrolirala Ćacilend, na što je on odgovorio: „Apsolutno.” Na pitanje „je li provjereno ima li tamo oružja”, dodao je – „Apsolutno.”