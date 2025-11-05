Ćaci i SNS održavaju skup protiv Dijane Hrke u 17 sati, studenti i građani dolaze je podržati

Zborovi građana iz Beograda (Žarkovo, Banovo brdo, Cerak, Vračar, Palilula, Zvezdara...) i drugih gradova, poput Novog Sada i Požarevca, najavili su svoj dolazak u 16 sati. Grupe "Beograd ostaje" i "Čuvari vatre" također su joj izrazile podršku, pozivajući na mir i dostojanstvo, bez nasilja i provokacija, prenosi Nova.rs.