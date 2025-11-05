Ćaci i SNS održavaju skup protiv Dijane Hrke u 17 sati, studenti i građani dolaze je podržati

Nakon što se pojavila informacija da Srpska napredna stranka (SNS) danas u 17 sati organizira skup u Beogradu, mnogi građani i studenti najavili su mirno okupljanje podrške Dijani Hrki, majci tragično preminulog Stefana Hrke, koja četvrti dan štrajka glađu ispred Skupštine.
Zborovi građana iz Beograda (Žarkovo, Banovo brdo, Cerak, Vračar, Palilula, Zvezdara...) i drugih gradova, poput Novog Sada i Požarevca, najavili su svoj dolazak u 16 sati. Grupe "Beograd ostaje" i "Čuvari vatre" također su joj izrazile podršku, pozivajući na mir i dostojanstvo, bez nasilja i provokacija, prenosi Nova.rs.
Dobro jutro. Dijana štrajkuje glađu od nedelje, danas je sreda. Beograd, 5.11.2025. 07:34h pic.twitter.com/Wip1gkFjoX— Katarina Milićević (@katarinakg) November 5, 2025
Studentske inicijative
Studenti iz Beograda, Novog Sada, Niša i Novog Pazara organizirali su zajedničku podršku Dijani.
Beogradski fakulteti (Građevinski, ETF, Strojarstvo, Pravo, Arhitektura) obilježavaju 16 minuta šutnje ispred svojih fakulteta i na Skupštini.
Studenti iz Niša putuju u Beograd, najavljuju postavljanje šatora i poručuju: "Diana je naša crvena linija. Nećemo dopustiti da joj se išta dogodi."
Skup SNS-a i reakcije
SNS je izvorno planirao skup u Novom Sadu, ali je kasnije premješten u Beograd.
Informacije o polascima autobusa i kvotama pojavile su se na društvenim mrežama, a oporbeni zastupnici, poput Marinike Tepić, upozoravali su da bi moglo doći do incidenata.
Saobraćajna nezgoda dogodila se danas kod Polumira u Ibarskoj klisuri, kada je, prema našim saznanjima, autobus iz Raške sa pristalicama SNS udario u ogradu pored puta. pic.twitter.com/gAe1snvMng— TV N1 Beograd (@n1srbija) November 5, 2025
Incidenti i reakcije javnosti
Tijekom prethodnih dana, iz takozvanog "Ćacilenda" - improviziranog kampa pristaša vlasti - puštala se glasna glazba i uvrede upućene Diani Hrki i okupljenima.
Na videozapisima koji kruže društvenim mrežama vide se maskirani muškarci kako bacaju stolice i pirotehniku na građane, dok policija nije reagirala.
Ove scene izazvale su šok i osudu javnosti, dok građani i studenti kažu da će nastaviti s mirnim prosvjedima i zahtjevima za pravdom.
