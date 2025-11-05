Oglas

"Naša crvena linija"

Ćaci i SNS održavaju skup protiv Dijane Hrke u 17 sati, studenti i građani dolaze je podržati

N1 Info
05. stu. 2025. 13:54
okupljanje u beogradu
N1 Srbija

Nakon što se pojavila informacija da Srpska napredna stranka (SNS) danas u 17 sati organizira skup u Beogradu, mnogi građani i studenti najavili su mirno okupljanje podrške Dijani Hrki, majci tragično preminulog Stefana Hrke, koja četvrti dan štrajka glađu ispred Skupštine.

Zborovi građana iz Beograda (Žarkovo, Banovo brdo, Cerak, Vračar, Palilula, Zvezdara...) i drugih gradova, poput Novog Sada i Požarevca, najavili su svoj dolazak u 16 sati. Grupe "Beograd ostaje" i "Čuvari vatre" također su joj izrazile podršku, pozivajući na mir i dostojanstvo, bez nasilja i provokacija, prenosi Nova.rs.

Studentske inicijative

Studenti iz Beograda, Novog Sada, Niša i Novog Pazara organizirali su zajedničku podršku Dijani.

Beogradski fakulteti (Građevinski, ETF, Strojarstvo, Pravo, Arhitektura) obilježavaju 16 minuta šutnje ispred svojih fakulteta i na Skupštini.

Studenti iz Niša putuju u Beograd, najavljuju postavljanje šatora i poručuju: "Diana je naša crvena linija. Nećemo dopustiti da joj se išta dogodi."

Skup SNS-a i reakcije

SNS je izvorno planirao skup u Novom Sadu, ali je kasnije premješten u Beograd.

Informacije o polascima autobusa i kvotama pojavile su se na društvenim mrežama, a oporbeni zastupnici, poput Marinike Tepić, upozoravali su da bi moglo doći do incidenata.

Incidenti i reakcije javnosti

Tijekom prethodnih dana, iz takozvanog "Ćacilenda" - improviziranog kampa pristaša vlasti - puštala se glasna glazba i uvrede upućene Diani Hrki i okupljenima.

Na videozapisima koji kruže društvenim mrežama vide se maskirani muškarci kako bacaju stolice i pirotehniku ​​na građane, dok policija nije reagirala.

Ove scene izazvale su šok i osudu javnosti, dok građani i studenti kažu da će nastaviti s mirnim prosvjedima i zahtjevima za pravdom.

SNS dijana hrka nemiri u srbiji srbija srpska napredna stranka štrajk glađu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
