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VIDEO / Dupin se upleo u mrežu, ribar skočio u more i spasio ga: "Evo za one koji govore da ih ubijamo"

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11. lip. 2026. 15:00
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dupin
Screenshot/Facebook

Na društvenim mrežama objavljen je video ribara koji spašavaju dupina koji se upleo u njihovu mrežu.

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U videu se vidi kako jedan od ribara skače u more, u mrežu, kako bi pomogao dupinu da se izvuče iz mreže i nastavi slobodno plivati. S broda se može vidjeti i čuti klicanje njegovih kolega.

"Evo za one koji govore da ih plivničari ubijaju", stoji uz video. Plivničari su, inače, ribari koji love plavu ribu mrežom plivaricom.

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Teme
dupin mreža plivarica plivničari ribari spašavanje dupina

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