Sezona nije ni počela
VIDEO / Gumenjak se zabio u stijene kornatskog otoka: "Sve veći i veći neredi na moru"
Snimka gumenjaka koji se velikom brzinom zabio u stijene kornatskog otoka proširila se društvenim mrežama.
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Jure Zubčić, član SDP-a iz Zadra objavio je snimku na svom Facebook profilu i pritom komentirao:
"Jučer četvero smrtno stradalih kod Splita, a ovo je današnja snimka s Kornata. Na sreću danas nije bilo stradalih. Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je uz snimku", stoji u opisu.
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