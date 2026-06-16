VIDEO / Gumenjak se zabio u stijene kornatskog otoka: "Sve veći i veći neredi na moru"

"Jučer četvero smrtno stradalih kod Splita, a ovo je današnja snimka s Kornata. Na sreću danas nije bilo stradalih. Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je uz snimku", stoji u opisu.