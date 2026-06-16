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Sezona nije ni počela

VIDEO / Gumenjak se zabio u stijene kornatskog otoka: "Sve veći i veći neredi na moru"

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N1 Info
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16. lip. 2026. 07:36
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screenshot gliser (Facebook)
Screenshot (Facebook)

Snimka gumenjaka koji se velikom brzinom zabio u stijene kornatskog otoka proširila se društvenim mrežama.

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Jure Zubčić, član SDP-a iz Zadra objavio je snimku na svom Facebook profilu i pritom komentirao:

"Jučer četvero smrtno stradalih kod Splita, a ovo je današnja snimka s Kornata. Na sreću danas nije bilo stradalih. Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je uz snimku", stoji u opisu.

Teme
morski promet nered na moru pomorska regulacija pomorske nesreće sigurnost na moru

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