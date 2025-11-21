VIDEO / Izbio požar u policiji u Kninu, dio grada bez struje

HRT

U prostorijama Policijske postaje Knin u petak je izbio požar koji je, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, ubrzo stavljen pod kontrolu. Kako je potvrdio zapovjednik JVP-a Knin Miran Marelja, otvorenog plamena više nema, a trenutačno se provodi sanacija zahvaćenog prostora.

Podijeli

Oglas

Požar je izbio u jednoj prostoriji Policijske postaje Knin. Vatrogasci su brzo intervenirali te, kako je za HRT Radio Knin potvrdio zapovjednik JVP-a Knin Miran Marelja, otvorenog plamena više nema, a trenutno se radi na sanaciji prostora.

Marelja je istaknuo da nitko nije bio ugrožen te da će uzrok požara biti utvrđen nakon očevida.

Zbog incidenta je u dijelovima grada privremeno prekinuta opskrba električnom energijom, no očekuje se postupna normalizacija napajanja.