potvrdio zapovjednik jvp-a

VIDEO / Izbio požar u policiji u Kninu, dio grada bez struje

N1 Info
21. stu. 2025. 20:50
požar u kninu
HRT

U prostorijama Policijske postaje Knin u petak je izbio požar koji je, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, ubrzo stavljen pod kontrolu. Kako je potvrdio zapovjednik JVP-a Knin Miran Marelja, otvorenog plamena više nema, a trenutačno se provodi sanacija zahvaćenog prostora.

Požar je izbio u jednoj prostoriji Policijske postaje Knin. Vatrogasci su brzo intervenirali te, kako je za HRT Radio Knin potvrdio zapovjednik JVP-a Knin Miran Marelja, otvorenog plamena više nema, a trenutno se radi na sanaciji prostora.

Marelja je istaknuo da nitko nije bio ugrožen te da će uzrok požara biti utvrđen nakon očevida.

Zbog incidenta je u dijelovima grada privremeno prekinuta opskrba električnom energijom, no očekuje se postupna normalizacija napajanja.

Teme
knin požar u kninu

