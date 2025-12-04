VIDEO / Mladić u Zagrebu platio umirovljenicima račun u dućanu: "Rekao nam je ‘Sretan Božić’ i otišao"

- Danas mi je vraćena vjera u ljude. Roditelji su bili u kupnji, račun je bio poprilično visok, a mladić ih je preduhitrio i sve platio. Željela bih mu zahvaliti ako se prepozna. Roditelji su mi još uvijek u pozitivnom šoku - ispričala je kći. Njezinim roditeljima mladić nije samo pokrio trošak, nego im je svojim postupkom, kako kaže, uljepšao cijeli dan. No oni nisu bili jedini, prema snimci objavljenoj na društvenim mrežama, isti je mladić platio račune i drugim umirovljenicima.