Lalić: "Zapitajmo se čija je ovo država. Država svih nas ili država desnice?"

Splitski prosvjed, najavljen za subotu na Rivi, u organizaciji dijela navijačke skupine Torcida, kojima su se najavili pridružiti i pripadnici ratno-veteranskih udruga s područja Splitsko-dalmatinske županije, zorni je primjer provođenja zakona ulice, pišu Novosti. Neki će reći provođenja, a neki nametanja paralelne vlasti u državi.
Povod za prosvjed pritvaranje je ukupno devet osoba za koje policija osnovano sumnja da su u ponedjeljak navečer sudjelovale u sprečavanju Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine-Škrape, počinivši time kaznena djela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.
Za komentar oko prosvjeda i okolnostima koje su do njega doveli, Novosti su pitale sociologa Dražena Lalića. Kaže da ga organizira radikalno jezgre Torcide, a ne svi pripadnici skupine, posebno ne svi navijači Hajduka.
"Njih tisuću, tisuću i pol, koji predvode to jezgro, svi odjeveni u crno, postali su politička supkultura u smislu da su im politika i revizija povijesti, kao i nametanje desnih vrijednosti i uopće ekstremno desničarstvo, važnije nego potpora Hajduku – objašnjava Lalić.
"Iako je većina njih rođena barem deset godina nakon rata i pojma nemaju ili malo znaju o njemu, a još manje o Drugom svjetskom ratu, promoviraju jednu stranu, znamo i koju. Takvi su u Benkovcu uzvikivali „Za dom spremni“. Možda ne vjeruju da će Hajduk biti prvak, jer nemaju to iskustvo doživljaja i misle da kroz grupu svoj identitet prije mogu izraziti kroz politiku", objašnjava sociolog Lalić.
Na izjavu premijera Andreja Plenkovića da u Hrvatskoj nema mjesta vladavini ulice, Lalić kaže da se događa upravo to, posebno u aspektu kulture: dokidaju se festivali i zastrašuju se ljudi u sklopu manjinskih kulturnih aktivnosti.
„Naša država, naša pravila“ – citira jedan od grafita i dodaje:
"Zapitajmo se čija je ovo država. Država svih nas ili država desnice? Kada je Plenković ušao u koaliciju sa strankama poput Domovinskog pokreta ili još prije kad je preko Vijeća za suočavanje s prošlošću dopustio „Za dom spremni“, otvorio je priču da je u idejnom smislu ovo država desnice."
"Ali to je HDZ složio i to je njihova glavna odgovornost, konkretno mislim na premijera Plenkoviću. On je političar koji, kao i njemu bliski, jedno govore, drugo misle, treće rade, a četvrto osjećaju. Više se ne zna što osjećaju ni što hoće. U svojoj ambivalenciji zadrti su kao pijanac koji više ne zna je li pio ili ne", zaključuje Lalić.
