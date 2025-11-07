Oglas

"naša država, njihova pravila"

Lalić: "Zapitajmo se čija je ovo država. Država svih nas ili država desnice?"

07. stu. 2025. 20:06
Split-Profesr Drazen Lalic. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitski prosvjed, najavljen za subotu na Rivi, u organizaciji dijela navijačke skupine Torcida, kojima su se najavili pridružiti i pripadnici ratno-veteranskih udruga s područja Splitsko-dalmatinske županije, zorni je primjer provođenja zakona ulice, pišu Novosti. Neki će reći provođenja, a neki nametanja paralelne vlasti u državi.

Povod za prosvjed pritvaranje je ukupno devet osoba za koje policija osnovano sumnja da su u ponedjeljak navečer sudjelovale u sprečavanju Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine-Škrape, počinivši time kaznena djela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Za komentar oko prosvjeda i okolnostima koje su do njega doveli, Novosti su pitale sociologa Dražena Lalića. Kaže da ga organizira radikalno jezgre Torcide, a ne svi pripadnici skupine, posebno ne svi navijači Hajduka.

"Njih tisuću, tisuću i pol, koji predvode to jezgro, svi odjeveni u crno, postali su politička supkultura u smislu da su im politika i revizija povijesti, kao i nametanje desnih vrijednosti i uopće ekstremno desničarstvo, važnije nego potpora Hajduku – objašnjava Lalić.

"Iako je većina njih rođena barem deset godina nakon rata i pojma nemaju ili malo znaju o njemu, a još manje o Drugom svjetskom ratu, promoviraju jednu stranu, znamo i koju. Takvi su u Benkovcu uzvikivali „Za dom spremni“. Možda ne vjeruju da će Hajduk biti prvak, jer nemaju to iskustvo doživljaja i misle da kroz grupu svoj identitet prije mogu izraziti kroz politiku", objašnjava sociolog Lalić.

Na izjavu premijera Andreja Plenkovića da u Hrvatskoj nema mjesta vladavini ulice, Lalić kaže da se događa upravo to, posebno u aspektu kulture: dokidaju se festivali i zastrašuju se ljudi u sklopu manjinskih kulturnih aktivnosti.

„Naša država, naša pravila“ – citira jedan od grafita i dodaje:

"Zapitajmo se čija je ovo država. Država svih nas ili država desnice? Kada je Plenković ušao u koaliciju sa strankama poput Domovinskog pokreta ili još prije kad je preko Vijeća za suočavanje s prošlošću dopustio „Za dom spremni“, otvorio je priču da je u idejnom smislu ovo država desnice."

"Ali to je HDZ složio i to je njihova glavna odgovornost, konkretno mislim na premijera Plenkoviću. On je političar koji, kao i njemu bliski, jedno govore, drugo misle, treće rade, a četvrto osjećaju. Više se ne zna što osjećaju ni što hoće. U svojoj ambivalenciji zadrti su kao pijanac koji više ne zna je li pio ili ne", zaključuje Lalić.

Andrej Plenković Dražen Lalić Ekstremna desnica Manjinska prava Prosvjed u Splitu Split Torcida dani srpske kulture

