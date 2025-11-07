Lalić: "Zapitajmo se čija je ovo država. Država svih nas ili država desnice?"

"Ali to je HDZ složio i to je njihova glavna odgovornost, konkretno mislim na premijera Plenkoviću. On je političar koji, kao i njemu bliski, jedno govore, drugo misle, treće rade, a četvrto osjećaju. Više se ne zna što osjećaju ni što hoće. U svojoj ambivalenciji zadrti su kao pijanac koji više ne zna je li pio ili ne", zaključuje Lalić.