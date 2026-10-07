VIDEO / Novi požar kod Prološca: Na terenu 70 vatrogasaca, iz zraka pomažu kanaderi

Screenshot (Vatrogasci - 193)

Na predjelu Vučje Drage na području Općine Proložac u srijedu je buknuo novi požar kojeg gasi 70-tak vatrogasaca, a pomagala su i tri kanadera iz zraka, izvijestili su predvečer iz DVD-a Imotski.

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"Požar je izbio oko podne i zahvatio gustu borovu šumu na području gdje nema u blizini kuća, a poteškoće vatrogascima u obuzdavanju plamena zadaje puhanje vjetra koji rasplamsava vatru," rekao je Hini zapovjednik DVD Imotski Ante Čelan.

Na području Prološca i jučer je izbio požar koji je, prema procjenama vatrogasaca, opožario više od 20 hektara pri čemu je od vatrenog plamena stradalo više vinograda i maslinika.

Današnji požar plamti na području borove šume gdje nema maslinika i vinograda, rekli su vatrogasci.