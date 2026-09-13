OBAVLJEN JE OČEVID
VIDEO / Otkriven divlji deponij uz ZET-ovo okretište. Grad: "Riječ je o organiziranom kriminalu"
Građanska inicijativa ‘Za naš Črnomerec’ upozorila je na ilegalno odlagalište otpada uz ZET-ovo okretište u Zagrebu. Tvrde da je područje djelomično zatrpano građevinskim materijalom, željezom, plastikom i drugim otpadom, a devastirana su i dva jezera pokraj bivšeg atomskog skloništa, nedaleko od stare ciglane.
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‘Nedavno posječena šuma na tom devastiranom području omogućila je uvid u tu ilegalnu deponiju’, poručili su iz inicijative, dodajući: ‘Ovo je prevažna tema i ona se tiče 800.000 stanovnika Zagreba i 40.000 stanovnika Črnomerca.’
Komunalno redarstvo početkom rujna obavilo je terenski očevid, odgovorili su iz Grada Zagreba za Index. Utvrđuju se vlasništvo nad česticama, obuhvat onečišćenog područja te vrsta i procijenjena količina otpada.
Ako se pokaže da je zemljište privatno, a počinitelj ostane nepoznat, komunalni redar vlasniku ili posjedniku nekretnine može naložiti uklanjanje i zbrinjavanje otpada preko ovlaštene osobe.
Iz Grada smatraju da problem nadilazi ovlasti komunalnih službi. ‘No ključno je da se radi o organiziranom kriminalu, a to nije nešto što se može rješavati putem komunalnih redara, već putem tijela koje se bave organiziranim kriminalom. Nažalost, to nisu riješile ni druge institucije koje su se dosad time bavile’, navode.
Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata nije zaprimila prijavu o odlaganju otpada na tim parcelama niti je ondje provodila nadzor.
Prema katastarskim podacima, čestice su upisane na tvrtke Lorsedo d.o.o., Miler centar d.d. i Margesto d.o.o., povezane s Antom Nobilom. On je ranije potvrdio da više nije suvlasnik Müllerova brijega.
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