VIDEO / Otkriven divlji deponij uz ZET-ovo okretište. Grad: "Riječ je o organiziranom kriminalu"

Iz Grada smatraju da problem nadilazi ovlasti komunalnih službi. ‘No ključno je da se radi o organiziranom kriminalu, a to nije nešto što se može rješavati putem komunalnih redara, već putem tijela koje se bave organiziranim kriminalom. Nažalost, to nisu riješile ni druge institucije koje su se dosad time bavile’, navode.