LED ULAZIO U KUĆE
VIDEO, FOTO / Petnaest minuta kaosa kod Siska: Tuča zatrpala dvorišta, olujni vjetar napravio veliku štetu
Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom tučom pogodilo je u četvrtak prijepodne Sisak i okolicu, a najviše je stradala Mošćenica pokraj Petrinje, gdje je u svega petnaestak minuta nastala velika šteta.
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Prema riječima mještana, tuča je bila toliko jaka da je led na pojedinim mjestima ulazio ispod ulaznih vrata kuća, dok su dvorišta, travnjaci i prometnice u kratkom vremenu ostali potpuno prekriveni ledenim pokrivačem.
Koliku je snagu imalo nevrijeme pokazuje i svjedočanstvo jedne stanovnice koja je na društvenim mrežama objavila da je olujni vjetar podigao trampolin promjera tri i pol metra te ga odbacio nekoliko metara dalje, ravno u bazen.
Portal Neverin objavio je fotografije i videosnimke s terena koje prikazuju razmjere nevremena na petrinjskom području.
Građani za 24sata kažu da je oluja trajala svega petnaestak minuta, no to je bilo dovoljno da zabijeli ulice i dvorišta te prouzroči znatnu materijalnu štetu.
Zbog vrlo nestabilnog vremena Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za veći dio unutrašnjosti Hrvatske te upozorio na mogućnost lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, tučom i jakim vjetrom.
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