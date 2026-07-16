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LED ULAZIO U KUĆE

VIDEO, FOTO / Petnaest minuta kaosa kod Siska: Tuča zatrpala dvorišta, olujni vjetar napravio veliku štetu

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N1 Info
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16. srp. 2026. 13:25
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Neverin
Zora Antunović/Neverin Facebook

Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom tučom pogodilo je u četvrtak prijepodne Sisak i okolicu, a najviše je stradala Mošćenica pokraj Petrinje, gdje je u svega petnaestak minuta nastala velika šteta.

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Prema riječima mještana, tuča je bila toliko jaka da je led na pojedinim mjestima ulazio ispod ulaznih vrata kuća, dok su dvorišta, travnjaci i prometnice u kratkom vremenu ostali potpuno prekriveni ledenim pokrivačem.

Koliku je snagu imalo nevrijeme pokazuje i svjedočanstvo jedne stanovnice koja je na društvenim mrežama objavila da je olujni vjetar podigao trampolin promjera tri i pol metra te ga odbacio nekoliko metara dalje, ravno u bazen.

NEVERIN
Zora Antunović/Neverin Facebook

Portal Neverin objavio je fotografije i videosnimke s terena koje prikazuju razmjere nevremena na petrinjskom području.

Građani za 24sata kažu da je oluja trajala svega petnaestak minuta, no to je bilo dovoljno da zabijeli ulice i dvorišta te prouzroči znatnu materijalnu štetu.

Zbog vrlo nestabilnog vremena Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za veći dio unutrašnjosti Hrvatske te upozorio na mogućnost lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, tučom i jakim vjetrom.

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Teme
nevrijeme oluja petrinja sisak tuča

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