pahulje na jugu

VIDEO / Snijeg zabijelio Dalmaciju

N1 Info
09. sij. 2026. 08:01
webcam SINJ

Nakon samo jednog dana stabilnog vremena, ostvario se jučer najavljeni scenarij - nova ciklona od ranog jutra donijela je snijeg u brojne dijelove Dalmacije, ponegdje i do samog mora.

Gust snijeg padao je u Omišu, gdje se počeo stvarati i tanji snježni pokrivač, a pahulje su zabilježene i na Dupcima te u Pločama, piše Dalmacija Danas.

Pahulje nisu zaobišle ni splitsko područje, s obzirom na to da je snijeg jutros padao u Srinjinama.

Istovremeno, gust snijeg zabijelio je velik dio Dalmatinske zagore, uključujući Zamosorje i Cetinski kraj.

