VIDEO / Snijeg zabijelio Dalmaciju

Nakon samo jednog dana stabilnog vremena, ostvario se jučer najavljeni scenarij - nova ciklona od ranog jutra donijela je snijeg u brojne dijelove Dalmacije, ponegdje i do samog mora.
Gust snijeg padao je u Omišu, gdje se počeo stvarati i tanji snježni pokrivač, a pahulje su zabilježene i na Dupcima te u Pločama, piše Dalmacija Danas.
Pahulje nisu zaobišle ni splitsko područje, s obzirom na to da je snijeg jutros padao u Srinjinama.
Istovremeno, gust snijeg zabijelio je velik dio Dalmatinske zagore, uključujući Zamosorje i Cetinski kraj.
