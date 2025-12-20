Trogirski su vatrogasci za nešto više od pola sata ugasili požar koji je u subotu iza podneva planuo u stanu u samom središtu grada proširivši se na stan iznad, no bez ozlijeđenih osoba.
Vatru je gasilo 40-ak vatrogasaca trogirske Javne vatrogasne postrojbe, a kako Hina doznaje od zapovjednika Marina Buble vatra je zahvatila još jedan stan na istoj adresi, Ulici Matije Gupca.
"Riječ je o objektu u centru grada. Požar se jako brzo proširio tako da je jedna stambena jedinica u cijelom bloku bila zahvaćena. Po dolasku smo spriječili širenje požara na druge stambene blokove tako da je to za sada pod kontrolom", rekao je.
Dodao je da vatrogasci nastavljaju sanirati objekt, da je u jako lošem stanju u građevinskom smislu pa je vatrogascima pristup bio jako otežan. "Za gašenje je podignuto operativno područje Trogir. Imamo dovoljan broj ljudi, a saniranje će potrajati određeno vrijeme", kazao je Buble.
U policiji su kazali da u vrijeme požara u stanu nije bilo nikoga, te da će po proglašenju požara ugašenim policija obaviti očevid na mjestu događaja kako bi se utvrdio uzrok.
Vatrogasci saniraju požarište.
