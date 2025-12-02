ZET građanima poslao važnu obavijest: Ako ovo vidite, ne zovite vatrogasce!

Građane su iz ZET-a zamolili da ne alarmiraju nadležne službe.
Oglas
Iz zagrebačkog električnog tramvaja građanima su poslali važnu obavijest.
Tijekom utorka i srijede, 2. i 3. prosinca provodit će se ispitivanje sustava vatrodojave u kabinama Uspinjače, koje se provodi u sklopu aktivnosti projekta Revitalizacija zagrebačke Uspinjače.
Ispitivanje uključuje puštanje dima u kabinama kako bi se testirali detektori dima, što je uobičajen postupak prilikom instaliranja takvih sigurnosnih sustava, navode u ZET-u.
"Ovim putem obavještavamo sugrađane da ne alarmiraju nadležne službe ukoliko primijete dim na Uspinjači tijekom utorka i srijede jer je riječ o testiranju u kontroliranim uvjetima".
U tijeku je projekt modernizacije Uspinjače u vrijednosti od 7,2 milijuna eura, što obuhvaća građevinske radove na postajama, kao i ugradnju novog pogona, tračnica, kabina i ostale opreme, a njeno otvorenje očekuje se na proljeće iduće godine, stoji u objavi ZET-a.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas