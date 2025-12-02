Oglas

uobičajena ispitivanja

ZET građanima poslao važnu obavijest: Ako ovo vidite, ne zovite vatrogasce!

author
N1 Info
|
02. pro. 2025. 10:46
PXL_050422_92845801
Patrik Macek/PIXSELL

Građane su iz ZET-a zamolili da ne alarmiraju nadležne službe.

Oglas

Iz zagrebačkog električnog tramvaja građanima su poslali važnu obavijest.

Tijekom utorka i srijede, 2. i 3. prosinca provodit će se ispitivanje sustava vatrodojave u kabinama Uspinjače, koje se provodi u sklopu aktivnosti projekta Revitalizacija zagrebačke Uspinjače.

Ispitivanje uključuje puštanje dima u kabinama kako bi se testirali detektori dima, što je uobičajen postupak prilikom instaliranja takvih sigurnosnih sustava, navode u ZET-u.

"Ovim putem obavještavamo sugrađane da ne alarmiraju nadležne službe ukoliko primijete dim na Uspinjači tijekom utorka i srijede jer je riječ o testiranju u kontroliranim uvjetima".

U tijeku je projekt modernizacije Uspinjače u vrijednosti od 7,2 milijuna eura, što obuhvaća građevinske radove na postajama, kao i ugradnju novog pogona, tračnica, kabina i ostale opreme, a njeno otvorenje očekuje se na proljeće iduće godine, stoji u objavi ZET-a.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
detektori dima uspinjača zet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ