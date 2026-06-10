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Hrvatska ili BiH

VIDEO / Za koga će na Svjetskom prvenstvu navijati Slovenci? "S istog smo prostora, trebamo se podržavati"

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N1 BiH , N1 Slovenija
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10. lip. 2026. 08:08
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Slovenija
N1

Do početka Svjetskog prvenstva ostalo je još samo nekoliko dana. Uzbuđenje raste, a navijači su spremni – čak i u zemljama čije se reprezentacije nisu uspjele plasirati na turnir. Ekipa N1 pitala je građane Slovenije za koga će navijati.

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Većina Slovenaca navijat će za Hrvatsku, ali i za Bosnu i Hercegovinu. Smatraju da će obje reprezentacije proći skupinu, iako neki vjeruju da će Hrvatska dogurati dalje od BiH.

"Svi smo mi s istog prostora i trebamo podržavati jedni druge“, rekao je jedan od sugovornika, a sličan stav ponovili su i mnogi drugi.

Kod starijih ispitanika mogla se osjetiti i određena nostalgija za nekim prošlim vremenima.

Bilo je i onih, uglavnom mlađih, koji su rekli da će navijati za Argentinu zbog Lionela Messija, Portugal zbog Cristiana Ronalda ili Francusku jer smatraju da ima vrlo kvalitetnu momčad.

Reporterka N1 Slovenije tijekom ankete razgovarala je i s državljanima Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Sloveniji. Pogledajte simpatičnu anketu.

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Teme
bih hrvatska slovenija svjetsko prvenstvo 2026.

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