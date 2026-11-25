HGSS

Zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) upozorili su u srijedu u Saboru na poplavu koja već danima dijeli Drežnicu kod Ogulina na dva dijela i upitali je li joj, uz obilne oborine, pridonijela injekcijska zavjesa koju je HEP izveo za retenciju hidroelektrane Gojak.

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Deset dana nakon obilnih oborina, kako je prema priopćenju Kluba zastupnika SDSS-a navela zastupnica Anja Šimpraga, i dalje je zatvorena županijska cesta Tomići - Drežnica, a bez pristupa su veći dio Krakara te zaseoci i naselja uz rub Drežničkog luga, ukupno 87 kućnih brojeva. Djeca iz nekoliko zaselaka ne mogu do škole pa nastavu prate online, u području sa slabim pristupom internetu.

"Prema informacijama s terena i pamćenju starijih mještana, ovo su najviše dosad razine vodostaja u Lugu i Krakaru", istaknula je Šimpraga, dodavši da je u utorak u zaseoku Vukelići umro mještanin kojega nije moguće sahraniti dok se voda ne povuče.

Podržala je prijedlog mjesnog odbora da se postojeća šumska cesta produži za nekoliko stotina metara iznad Lug polja i Drežničkog polja kako bi postala alternativni pravac za evakuaciju i hitne službe.

Pupovac: Očito je učinjeno nešto što se nije smjelo dogoditi

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je da se zabrinutost mještana pokazala opravdanom. "Danas na području Drežnice ne možete čuti nikakvo drugo mišljenje osim da je poplava, koja traje duže od petnaest dana, rezultat činjenice da su ubrizgavanjem velike količine betonita pod vrlo snažnim pritiskom od 400 bara podzemni vodni tokovi u velikoj mjeri začepljeni", kazao je.

Time je, prema njegovim riječima, poremećena prirodna ravnoteža voda od Drežničkog polja i Krakarskog luga prema Brinju, pa se voda koncentrira na polju Krakarskog luga. Upozorio je da su ugroženi život tamošnjeg stanovništva srpske nacionalnosti, promet državnom cestom od Ogulina prema Brinju i ekološka ravnoteža cijelog prostora.

"Očekujemo da se poštuje odluka Ustavnoga suda. Očekujemo da se država i državne institucije posvete ovom problemu", poručio je Pupovac, najavivši da će SDSS, ne naruči li država ekspertizu onoga što je učinjeno, razmotriti pravne aspekte štete za stanovništvo i ekološki sustav.

Kritizirao je i to što ni na jedan od dva dopisa predsjednika Mjesnog odbora Drežnica ogulinskoj ispostavi HEP-a i Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije nije stigao odgovor, pa ni potvrda primitka.

Zastupnica Dragana Jeckov podsjetila je da je Ustavni sud nedavno ukinuo presude Upravnog suda i Visokog upravnog suda u predmetu izgradnje retencije, čime je predmet vraćen na početak. "Ta odluka Ustavnog suda predstavlja pravnu pobjedu nad onima koji su donijeli nezakonitu odluku", rekla je.

Projekt, kako je navela, uključuje podzemnu betonsku branu dugu 800, široku 50 i duboku 80 metara u osjetljivom krškom području, a retencija se temelji na studiji iz 1998., bez nove procjene utjecaja na okoliš. Od Upravnog suda u Rijeci, poručila je, očekuje se hitno postupanje i dosljedna primjena zaključaka Ustavnog suda.