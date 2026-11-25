Open AI / ChatGPT

Jeste li primijetili da je sarma koju ste skuhali jučer danas još ukusnija? Isto vrijedi i za grah, gulaš, čobanac i brojna druga jela na žlicu. Iako se često kaže da je svježe pripremljena hrana najbolja, neka jela doista mogu dobiti na okusu nakon što odstoje preko noći.

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Naše bake to su dobro znale, a iza tog iskustva krije se i sasvim logično objašnjenje.

Okusima je potrebno vrijeme

Tijekom kuhanja različiti sastojci otpuštaju aromatične spojeve, masnoće i sokove. Iako se njihovi okusi povezuju već tijekom pripreme, određeni procesi nastavljaju se i nakon što maknemo lonac sa štednjaka.

Dok jelo odstoji u hladnjaku, otopljene tvari mogu se dodatno rasporediti među sastojcima. Pojedini okusi postaju manje izraženi, dok drugi dolaze do izražaja, pa cijelo jelo može djelovati skladnije.

To je osobito primjetno kod jela koja sadrže luk, češnjak, mljevenu papriku, rajčicu, dimljeno meso i različite začine.

Zašto je varivo drugi dan često gušće?

Ako ste ikada podgrijavali grah ili neko drugo varivo, vjerojatno ste primijetili da je postalo gušće nego prethodnog dana.

Dio razloga krije se u škrobu iz mahunarki, krumpira i drugih namirnica. Tijekom hlađenja mijenja se njegova struktura, što može utjecati na gustoću jela.

Kod mesnih jela važnu ulogu ima i želatina koja nastaje razgradnjom kolagena tijekom dugotrajnog kuhanja mesa. Ona se pri hlađenju steže, a pri ponovnom zagrijavanju otapa, pridonoseći bogatoj teksturi umaka.

Koja su jela posebno ukusna drugi dan?

Dugotrajno kuhana jela s mnogo sastojaka često dobro podnose ponovno zagrijavanje, a među njima se posebno ističu:

Sarma

Grah sa suhim mesom

Slavonski čobanac

Gulaš

Punjene paprike

Sekeli gulaš

Bolonjez

Pašticada

Varivo od leće

Zajedničko im je to što sadrže tekućinu, začine i sastojke čiji se okusi tijekom pripreme i stajanja međusobno prožimaju.

S druge strane, pržena hrana, svježe salate i jela čija privlačnost ovisi o hrskavoj teksturi uglavnom su ukusnija odmah nakon pripreme.

Važno je pravilno čuvati hranu

Koliko god neko jelo bilo ukusnije sljedećeg dana, važno je voditi računa o sigurnosti hrane.

Kuhana jela ne bi trebalo ostavljati preko noći na sobnoj temperaturi. Ostatke hrane potrebno je spremiti u hladnjak najkasnije dva sata nakon kuhanja, a veće količine najbolje je rasporediti u manje, pliće posude kako bi se brže ohladile.

Prilikom podgrijavanja zagrijte samo količinu koju namjeravate pojesti i pobrinite se da bude ravnomjerno zagrijana.

Dakle, ako planirate obiteljski ručak sa sarmom, gulašem ili čobancem, slobodno ga pripremite dan ranije. Ne samo da ćete imati manje posla u kuhinji nego bi ručak mogao biti i ukusniji.