Trgovinski rat
SAD objavio nove carine, na udaru i Europska unija
Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je ponovno potaknuo globalne trgovinske napetosti predloživši uvođenje novih carina velikim trgovinskim partnerima, uključujući Kinu, pritom ne odustajući od svoje protekcionističke politike unatoč porazu republikanaca na međuizborima.
Administracija američkog predsjednika predložila je uvođenje carina za 14 trgovinskih partnera kako bi se suprotstavila onome što naziva strukturnim viškom industrijskih kapaciteta.
Najviša carinska stopa od 20 posto pogodila bi Kinu koju Washington optužuje za preplavljivanje svjetskih tržišta jeftinim izvozom različitih proizvoda, od čelika do električnih vozila i solarnih proizvoda.
„Svjesni smo da im se ove mjere ne sviđaju, ali nastojimo postići stabilnost s Kinom. Kina također želi stabilne odnose s nama”, izjavio je visoki američki dužnosnik, dodajući da je prošlotjedni susret Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga bio „doista sjajan”.
Peking je ranije ponovno izrazio protivljenje „trgovinskim ratovima” i odbacio tvrdnje o prekomjernim proizvodnim kapacitetima, ali nije zaprijetio protumjerama.
„Takozvani ‘višak proizvodnih kapaciteta’ lažan je problem, a Kina se protivi njegovu korištenju kao izgovora za političku manipulaciju”, izjavio je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun, pozivajući na stabilne odnose dva najveća svjetska gospodarstva.
Visoki američki dužnosnik izjavio je da je administracija predložila uvođenje carina i za Bangladeš, Kambodžu, Europsku uniju, Indiju, Indoneziju, Japan, Južnu Koreju, Maleziju, Singapur, Švicarsku, Tajvan, Tajland i Vijetnam.
Meksiko i Norveška zasad su izuzeti od novih carina.
No, nove carinske stope određivat će se tako da je moguće da mnoge zemlje neće osjetiti drastično povećanje troškova trgovine sa SAD-om, ističe Reuters.
Trumpove carine pridonijele su rastu cijena potrošačkih proizvoda u Sjedinjenim Američkim Državama, a anketa Reutersa i Ipsosa, provedena nakon poraza republikanaca na studenim međuizborima, pokazala je da bi 62 posto ispitanika podržalo ukidanje carina.
Međutim, Trump je već dulje vrijeme najavljivao plan za ponovno uvođenje carina koje je američki Vrhovni sud poništio u veljači.
Američki dužnosnik također je izjavio da nove carine neće premašiti gornje granice dogovorene u svakom od trgovinskih sporazuma zaključenim s Trumpovom administracijom.
To uključuje i ograničenje od 20 posto za Kinu tijekom Trumpova drugog predsjedničkog mandata, utvrđeno primirjem s Pekingom postignutim prije godinu dana, koje bi trebalo isteći 10. siječnja.
Nove carine također se neće primjenjivati na kineski uvoz vrijedan oko 30 milijardi dolara, za koji SAD razmatra smanjenje carinskih stopa u okviru bilateralnih pregovora, rekao je dužnosnik.
Međutim, nove će se carine nadovezati na one uvedene Kini tijekom Trumpova prvog mandata, koje su iznosile približno 25 posto.
Predložene carine neće se zbrajati ni s carinama od 10 ili 12,5 posto koje je administracija u srpnju uvela za širu skupinu od 60 trgovinskih partnera.
Carinske stope također će biti usklađene s trgovinskim sporazumima koje su druge zemlje i partneri već potpisali sa SAD-om, izjavio je dužnosnik. To uključuje gornju granicu od 15 posto dogovorenu s Europskom unijom, Japanom, Južnom Korejom i Tajvanom, kao i granicu od 19 posto dogovorenu s Malezijom.
Konkretne stope trebale bi biti objavljene tijekom dana u službenom glasilu američke savezne vlade. Budući da prije stupanja na snagu predloženih carina treba biti održana javna rasprava, moguće je da će taj postupak odgoditi njihovu primjenu do siječnja.
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